Как выяснилось, Алла Пугачевой ведет уединенный образ жизни в Израиле

Певица Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми уже больше месяца живут в Израиле, а точнее в небольшом городке Кесария. Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с Лизой и Гарри более месяца находятся в Израиле. Пока юморист активно готовится к предстоящим концертам, его супруга практически не выходит из дома. «МК» удалось выяснить, как обстоят дела на чужбине у Аллы Борисовны и Максима. «Израиль – очень местечковый, – начал наш собеседник, продюсер, который предпочел остаться неназванным. – А тут сам Галкин в парикмахерскую зашел! У кого-то дочка там работает, вот она, видимо, и рассказала родственникам, а они всем остальными разнесли. Это же событие, которое в Хайфе можно обсуждать неделю: «Ой! Ко мне Галкин приходил подстричься!» Это же моментально стало известно».Алла Пугачева и Максим Галкин «Они в Хайфе постоянно живут, насколько я знаю. Пугачева не выходит гулять, только около дома прогуливается, в какие-то общественные места практически не выходит. В городе большая русская диаспора, если надо что-то из салонных услуг – к ней приходят на дом: маникюр, педикюр и так далее. А Галкин вон на велосипеде гоняет, он же более молодой. Хайфа – не особо тусовочное место, да и сама Пугачева вообще-то против того, чтобы Галкин активно тусил. Ну сами видите: муж дошел самостоятельно до парикмахерской – и то уже сболтнул лишнее», - рассказал продюсер. Ранее СМИ сообщали, что билеты на выступления Галкина в Израиле полностью продались лишь на первые концерты. Как заверил местный прокатчик, стадионы российскому юмористу не собрать, поскольку они рассчитаны на мировых звезд.Алла Пугачева и Максим Галкин с друзьями «В Израиле есть стадионы, безусловно, мегазвезды их собирают, – цитирует израильского прокатчика «МК». – Например, Мадонна когда-то. Но израильские стадионы не для российских звезд – только для мировых артистов». По словам организатора, даже в случае гастролей американских артистов все представительские расходы берут на себя спонсоры. Культуры концертов в Израиле на постоянной основе нет: площадки и залы оснащены довольно скудно. Сложно сказать, как сегодня будут продаваться билеты на концерт Галкина. Но, как уверил прокатчик, возможно, если заработает сарафанное радио, их докупят.«В Израиль надо ездить постоянно, чтобы понимать структуру организации концертов, – отметил прокатчик. – Израильский народ очень «статичен», ему не до Галкина и его концертов. Израильтяне редко ходят в театр, зато в кафе и рестораны – часто».