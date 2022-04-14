Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву

Вадим Карасев

Необходимые размеры и формы, а также другие виды обработки древесины достигаются на деревообрабатывающих станках.

Виды деревообрабатывающих станков

Классификация деревообрабатывающих станков основана на видах работ, которые они выполняют. Производители предлагают дереворежущий, гнутарный, сборочный, отделочный, торцовочный, лобзиковый, рейсмусовый, токарный, горбыльно-ребровой станки.

Особенности многопильных станков по дереву

Обработка древесины осуществляется на специализированной технике – многопильном станке, это простое и удобное устройство. На нем производится распиловка дерева в соответствии с заданными параметрами. Инструмент даёт возможность изготовить ряд высококачественных досок в течение одного прогона.

Модификации многопилов

Устройства такого типа разделяются:

на рамный – распиливает брус на доски. Заготовка распиливается с помощью режущего компонента, помещённого в рамку;

дисковый – производит качественный распил брёвен с изготовлением обрезных заготовок. На таких станках возможно выполнение высококачественных и точных конечных продуктов. На них можно на должном уровне резать мёрзлую древесину. Резка происходит дисковой пилой;

брусующий – продольно распиливает крупные брёвна.

Преимущества многопилов

К достоинствам этого оборудования относится:

отличная продуктивность;

обработка высокой точности;

надёжное и удобное устройство;

простой монтаж, не нужен усиленный фундамент.

Горбыльно-ребровой деревообрабатывающий станок

Во время пиления древесины остаются отходы: куски дерева, горбыли, хвосты. Для их обработки специальное оборудование – горбыльно-ребровой станок, позволяющий получать обрезные материалы в течение одного захода.

Достоинства горбыльно-ребровых станков

Преимущества этих устройств определяется тем, что они способны сразу выполнить несколько функций:

быстро и эффективно переработать горбыльную доску. Срезка верхних и боковых кромок позволяет получить обрезную доску с правильными геометрическими формами;

переработать различные обрезки, которые остались после производства пиломатериала. Полученная рейка может быть использована там, где изготавливается паркет, клееный брус и разные мебельные комплектующие;

подготовить обрезную доску, сырьём для которой служит трёхкантный брус.

Данный станок позволяет минимизировать отходы и повысить продуктивность при обработке древесины.