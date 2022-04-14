Konami перезапускает eFootball 2022 с выходом крупного обновления, стартовал первый сезон

Вадим Карасев





Сегодня игрокам на всех платформах стало доступно масштабное обновление 1.0.0 для игры eFootball 2022 от Konami. Провалившийся в прошлом году проект перезапускают с этим крупным апдейтом, который несет в себе массу изменений и исправлений.

В игре eFootball 2022 теперь доступен режим «Команда мечты», который является аналогом Ultimate Team в FIFA. В нем игроки могут формировать свою команду, после чего соревноваться по сети. Кроме того, обновление полностью изменило физику поведения мяча, механику паса, удара, защитные элементы и прочее. Konami отмечает, что после выхода патча 1.0.0 для eFootball 2022 в игре исправлены сотни ошибок и проблем, на которые жаловались игроки.

Вместе с тем, сегодня в eFootball 2022 стартует и первый сезон — ниже можно посмотреть его трейлер. В рамках сезонов разработчики намерены предлагать игроками разные мероприятия и события, основываясь на происходящем в реальном футболе.

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Напомним, что игра eFootball 2022 является условно-бесплатной.

eFootball™ 2022

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