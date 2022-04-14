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Константин Ивлев привез домой жену и дочку из роддома

Константин Ивлев привез домой жену и дочку из роддома
Ведущий кулинарных шоу Константин Ивлев стал третий раз отцом 10 апреля. Молодая супруга родила ему дочь. Сегодня  он их забрал домой. 29-летняя Лера Куденкова поделилась милым фото из роддома. На снимке женщина улыбается и показывает пальцем на кушетку, в которой лежит новорожденная. Саму малышку супруга Ивлева спрятала под смайлом.
Жена Константина Ивлева с новорожденной дочкой «Мы едем домой! — сообщила Лера. — Девчонка у нас с характером! Сама решает, как ей лучше и когда пора (кроха родилась чуть раньше срока). Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей».
Дочь Лера и Константин назвали Никой. Имя пара выбрала еще до того, как малышка появилась на свет. «Как ни странно, с этим мы определились в тот же день, когда узнали, что у нас будет девочка. Нашли в Интернете подборку женских имен и пошли по алфавиту. Мы выбрали три имени, прочитали значение каждого и сразу поняли, как будут звать нашего ребенка — Ника. Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России», — откровенничала жена ведущего кулинарных шоу. Если же для Куденковой Ника стала первым ребенком, то для Ивлева — третьим. От предыдущего брака у ресторатора есть сын Матвей и дочь Маруся. Со старшими наследниками Константин все время на связи. «Любите друг друга и уважайте. И делайте детей, это самая крутая история, которая может быть. Лера, спасибо большое, что появился такой красивый человечек. У меня есть две безумно красивые принцессы: Маруся и Ника», — делился эмоциями счастливый отец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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