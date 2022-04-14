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Король и королева Нидерландов отказали принцу Гарри и Меган Маркл в официальном приеме

Король и королева Нидерландов отказали принцу Гарри и Меган Маркл в официальном приеме

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима отказали в торжественном приеме принцу Гарри и Меган Маркл, которые прилетят в Гаагу 16 апреля на "Игры непобежденных" (соревнования бывших и действующих военнослужащих, которые проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри).

Хотя иностранным королевским особам, приезжающим в Нидерланды, всегда предоставляются комнаты в королевской резиденции, герцогам Сассекским предложили остановиться в отеле. Кроме того, представители королевского дворца Нидерландов сообщили журналистам, что аудиенция для принца Гарри и Меган Маркл в даты их пребывания не запланирована. В Нидерландах гостям предложили услуги местной полиции в качестве секьюрити, однако поставили паре условие — их личная охрана не должна быть вооружена.

Для Меган Маркл это будет первая совместная поездка с мужем после переезда в США. Ранее она отказывалась сопровождать принца Гарри из-за беременности и необходимости оставаться с новорожденной дочерью Лилибет. Пара отправится в Нидерланды вместе со съемочной группой Netflix, чтобы снять шоу под названием "Сердце непокоренного".

Ранее принц Гарри столкнулся с критикой со стороны общественности, когда отказался присутствовать на поминальной службе принца Филиппа. Он заявил, что не может вернуться в Британию, поскольку это слишком опасно — ранее принцу Гарри отказали в круглосуточной охране на фоне отказа от королевских обязанностей.

О своем решении отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми пара объявила в 2020 году.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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