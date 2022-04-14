Ксения Собчак шокировала поклонников своими расценками

Ведущей и журналистке Ксении Собчак похоже не на что жить за границей. Так называемая телеведущая три месяца назад выпустила скандальное интервью с коучем Еленой Блиновской. Уж какие только эпитеты светская львица не использовала в адрес автора «Марафона желаний». Собчак обвинила Блиновскую чуть ли не в мошенничестве, настаивая на том, что та зарабатывает баснословные деньги на наивных россиянах. Мол, Елена — «инфоцыганка», не несите ей деньги, господа. Но на фоне мировых событий материальная жизнь Собчак дала трещину. И первое, что сделала эта женщина, — учредила собственный курс онлайн-тренингов. Как говорится, ничего личного — просто бизнес.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Цены — космические. Три тарифа на выбор: базовый — за 11 900 рублей, продвинутый — за 40 тысяч рублей, а также великий и могучий VIP — за 600 тысяч рублей. И то, стать VIP-ом смогут не все, а исключительные 10 человек. То есть за эти деньги сбежавшая из России Собчак и ее компания собираются рассказывать людям, как надо жить. Пользователи, разумеется, приняли новость в штыки. В Интернете пишут вот такие комментарии: «В стране кризис, а она 600 тысяч требует», «Людям жрать нечего, а она пошла обирать народ», «Израиль сам себя не оплатит, конечно», «Вот такая у нее журналистика: сначала раскритиковать Блиновскую, а потом сделать то же самое. Позорище!»