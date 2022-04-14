Ксения Собчак заявила, что Чулпан Хаматову едва ли не под пытками вынудили сделать заявление

Ведущая и журналистка Ксения Собчак заступилась за артистку. В Сети обсуждают интервью Чулпан Хаматовой, которое она дала латвийскому телевидению. Актриса наговорила много такого, чего на родине ей не простят. Но за нее заступилась Ксения Собчак. Чулпан Хаматова стремительно сжигает мосты с родной страной, сидя в Латвии и раздавая интервью местным журналистам. Актриса откровенничает на предмет происходящего в России, отрицает многие почести, говорит, что готова даже отдать звание народной артистки России. Многим это не нравится — коллеги по цеху, журналисты и общественные деятели открыто критикуют ее. А вот Ксения Собчак, посмотрев скандальное интервью, решила, наоборот, заступиться за Хаматову, которой сейчас откровенно манипулируют власти приютившей страны. «Отвратительное видео, где несчастную Чулпан, заикающуюся от напора ведущей, припирают к стенке и выпытывают, почему она каждый день не пишет в соцсетях о своем недовольстве», — возмущена телеведущая.Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ксения считает, что латвийская журналистка в данном случае поступила неэтично и принялась давить на собеседника. А Чулпан просто запуталась и не смогла четко сформулировать мысль. Отметим, что Хаматова в конце февраля, когда началась спецоперация на Украине, была в Европе. Услышав тревожные новости, артистка решила вместе с детьми перебраться в Латвию, где у нее есть недвижимость. В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Чулпан признается, что любит Россию и всегда была горда принадлежностью к русской культуре. К слову, Чулпан оказалась не единственной, кто решил уехать из России в связи с новой политической реальностью. Насиженные места покинули Андрей Макаревич — у него в Израиле родился четвертый ребенок, Максим Галкин, который в июне устроит тур по земле обетованной. Ходили слухи о том, что Ксения Собчак и Иван Ургант также перебрались за рубеж, но оба недавно вернулись и продолжили работу над проектами. Также сообщается, что звезды вплотную занялись темой продажи недвижимости.