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Куклы-вуду и куклы-обереги: сходство, отличие, принципы работы

Куклы-вуду и куклы-обереги: сходство, отличие, принципы работы

Многие наверняка слышали о куклах-вуду и о куклах-оберегах. Между этими двумя магическими предметами есть некоторые сходства, несмотря на то, что их назначения кардинально разные.


Магические предметы бывают разных типов. Куклы делались всегда и почти всеми народностями и культурами. Они очень сильно влияют на энергетику и судьбу людей. Различие лишь в цели, ради которой эти куклы создаются.

Сходства между куклами-вуду и куклами-оберегами

И куклы-вуду, и куклы-обереги являются очень мощными с точки зрения энергетики предметами. Они похожи тем, что создаются всегда руками того человека, который будет их использовать (исключение составляет кукла-оберег для новорожденного ребенка). Невозможно купить магическую куклу или принять в дар. Она попросту не будет работать.

Со временем и те, и другие куклы становятся слабее, потому что теряют энергию. Плюс состоит в том, что их можно «подзарядить». Особенно это касается кукол-оберегов. Они могут заряжаться от солнца, а также просто пребывая в доме рядом со своим хозяином.

Их бывает огромное количество видов. Вы можете придумать что-то свое или сделать куклу из комбинации ее разновидностей. Так или иначе, но кукол-вуду и кукол-оберегов и талисманов очень много. Дело в том, что их делают в разных странах, в разных культурах, а видение того, какой должен быть такой талисман, у всех разное.


Различия между куклой-вуду и куклой-оберегом

Кукла-оберег делается на удачу или на защиту. Она создается для того, чтобы нести в мир добро, либо это добро оберегать. Такая кукла никогда и никому не причиняет вреда, несмотря на ее мощную энергетику.

Куклы-вуду же делаются для совершенно иных целей. Это очень сильный магический предмет, который создает канал связи с человеком. Через эту куклу, которая олицетворяет жертву магического ритуала, маг обычно насылает на жертву проклятия, болезни. Через куклу-вуду можно даже довести жертву до смерти. Само собой, это делают только профессионалы, но даже у них есть вероятность получить серьезные проблемы за подобные деяния.

Различие состоит также в том, что для изготовления куклы-вуду используются ногти, кровь или волосы жертвы, тогда как для создания куклы-оберега нужны лишь подручные материалы.

Если куклу-оберег можно и нужно видеть всем домочадцам, то куклу-вуду создатель, согласно канонам черной магии, необходимо спрятать рядом с домом жертвы либо в самом ее доме.

Также кукла-вуду требует проведения специального черного обряда, когда она, к примеру, протыкается иголками, либо избивается. С куклой-оберегом такого не происходит, ведь в случае с ней максимум нужно прочитать сильный заговор.

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По материалам: dailyhoro.ru

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