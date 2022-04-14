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Курортный комплекс Краснодарского края получит налоговые льготы

Курортный комплекс Краснодарского края получит налоговые льготы

16:58  Автор: Полина Романова



Парламентарии Кубани утвердили законопроект, расширяющий перечень получателей налоговой льготы на имущество организаций для предприятий санаторно-курортной отрасли. Инициатива внесена в краевой парламент главой региона.

Законопроектом предусмотрено продление на 2022 год пониженной налоговой ставки размере 0,01 процента для предприятий, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортному лечению, в том числе в амбулаторных условиях. Ключевое условие — по состоянию на 31 декабря 2020 года предприятия должны быть включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края.


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«Одновременно законопроект предусматривает и шаги по поддержке курортного комплекса края в целом. Льготы по налогу на имущество организаций получат инвесторы, планирующие возведение объектов санаторно-курортного назначения и гостиниц не ниже уровня трех звезд», — говорит председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Так, с текущего года предлагается установить льготу на десятилетний срок для организаций, реализующих инвестиционные проекты, на основании соглашений, заключенных с краевой администраций, при условии, что объем капитальных вложений инвестора в строительство объектов санаторно-курортного назначения превысит 500 миллионов рублей.



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По материалам: pnp.ru

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