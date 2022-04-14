Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию

Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию
Актриса Лиза Арзамасова не хотела брать фамилию мужа. Артистка и Илья Авербух поженились официально в декабре 2020 года. Актриса не стала брать фамилию мужа. Как рассказал фигурист изданию 7days.ru, причиной такого поведения стало вовсе не желание оставить свое звездное имя, а неготовность участвовать в волоките с бумагами. Однако сейчас артистка все-таки решилась на этот шаг. «Папина дочка» планирует взять двойную фамилию Арзамасова-Авербух.
Лиза Арзамасова с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее стало известно, что у ребенка Авербуха и Арзамасовой тоже интересная история с именем. Малыша зовут Лев, но его несколько дней родители именовали Марком. Причем это имя они придумали давно, еще в период беременности артистки, фигурист потом подумал-подумал и решил, что оно не подходит их наследнику, а вот Лев — ложится отлично! Лиза согласилась.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Волшебные сладости: 4 рецепта для счастья в семье
Волшебные сладости: 4 рецепта для счастья в семье
Дима Билан рассказал об еще одной операции
Дима Билан рассказал об еще одной операции
Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию
Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию
Татьяна Брухунова запечатлелась топлес
Татьяна Брухунова запечатлелась топлес
Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
Брокер Timestocks: преимущества сотрудничества
Брокер Timestocks: преимущества сотрудничества
Создатели No Man’s Sky из Hello Games рассказали о новой игре в разработке
Создатели No Man’s Sky из Hello Games рассказали о новой игре в
В FIFA 22 удалили все российские команды, сборную и стадионы
В FIFA 22 удалили все российские команды, сборную и стадионы
Ольга Бузова рассказала о романе с хоккеистом
Ольга Бузова рассказала о романе с хоккеистом
Тамара Глоба дала неутешительный прогноз на май 2022
Тамара Глоба дала неутешительный прогноз на май 2022
Loot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлер
Loot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлер
Для No Man’s Sky вышло крупное обновление Outlaws с космическими пиратами
Для No Man’s Sky вышло крупное обновление Outlaws с космическими

Топ на сегодня

Анна Снаткина рассказала о причине ухода своего мужа из Comedy Club
Анна Снаткина рассказала о причине ухода своего мужа из Comedy Club
Ольга Орлова заговорила о жертвах в семейной жизни
Ольга Орлова заговорила о жертвах в семейной жизни
Кремы, маски и пилинги: как ухаживать за собой, не вредя своей энергетике
Кремы, маски и пилинги: как ухаживать за собой, не вредя своей
Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина
Анна Чиповская высказалась об увольнение Райкина
Ольга Бузова прошлась по бывшим мужчинам
Ольга Бузова прошлась по бывшим мужчинам

Еще по теме

Старомодная Арзамасова раскрыла пол ребенка
Илья Авербух высказался об уникальности Лизы Арзамасовой
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились
Лиза Арзамасова поделилась редким свадебным фото с Авербухом в годовщину торжества