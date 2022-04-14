Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию

Актриса Лиза Арзамасова не хотела брать фамилию мужа. Артистка и Илья Авербух поженились официально в декабре 2020 года. Актриса не стала брать фамилию мужа. Как рассказал фигурист изданию 7days.ru, причиной такого поведения стало вовсе не желание оставить свое звездное имя, а неготовность участвовать в волоките с бумагами. Однако сейчас артистка все-таки решилась на этот шаг. «Папина дочка» планирует взять двойную фамилию Арзамасова-Авербух.Лиза Арзамасова с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее стало известно, что у ребенка Авербуха и Арзамасовой тоже интересная история с именем. Малыша зовут Лев, но его несколько дней родители именовали Марком. Причем это имя они придумали давно, еще в период беременности артистки, фигурист потом подумал-подумал и решил, что оно не подходит их наследнику, а вот Лев — ложится отлично! Лиза согласилась.