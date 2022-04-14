Lost In Random сегодня пополняет подписку Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass Ultimate и EA Play на Xbox и PC сегодня пополняется новым проектом — игрой Lost In Random. Это игра издательства Electronic Arts, которая вышла в сентябре прошлого года. Проект создан студией Zoink, которая известна по игре Fe.

Lost In Random — это одиночный приключенческий экшен, который рассказывает сказочную историю о мире, где жизнь каждого зависит от броска кубика. Игра получила неплохие оценки от критиков, сейчас у Lost In Random рейтинг в 78 баллов из 100 на Opencritic.

Lost in Random™

Пройдитесь по загадочным улицам Случайности, познакомьтесь с непредсказуемыми жителями города и проявите смелость, выполняя сложные задания. Примите участие в жутких битвах, которые представляют собой смесь тактического боя, сбора карточек и бросков кубиков.

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Отметим, что в игре Lost In Random отсутствует русская локализация.

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