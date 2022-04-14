Монеточка рассказала о конфликте со Стасом Костюшкиным

Певица Монеточка заявила, что артист ждал много лет, чтобы стрясти с нее деньги. Разногласия между Стасом Костюшкиным и Монеточкой разрешил суд, правда, постановил, что за воровство хита «Женщина, я не танцую» певица заплатит полмиллиона. Проигравшая звезда впервые высказалась о громком деле. 23-летняя артистка оказалась в центре всеобщего внимания, когда публике стало известно, что ее команда в жесткой форме отказала Костюшкину в выплате компенсации за пародию на песню «Женщина, я не танцую». Тот, естественно, обратился с претензией в суд. Сегодня проигравшая по иску Монеточка призналась, что не сильно волнуется по этому поводу. «Результат суда не огорчил. Меня нельзя так просто напугать штрафом в 500 тысяч. Я готова потерять гораздо больше, уже потеряла гораздо больше, но продолжаю петь и писать», — заявила она в личном блоге. Лиза Гырдымова (настоящие имя и фамилия певицы) добавила, что теперь с пренебрежением относится к своему оппоненту: «Этот персонаж для меня комичен, и конфликт абсурден. Именно поэтому я не высказывалась и не нанимала «звездного адвоката», болтающего с журналистами после заседания».Стас Костюшкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда удивлена, что экс-солист группы «Чай вдвоем» опомнился очень поздно. «Я выложила трек, когда училась в школе, у меня не было тогда ни заработка, ни выступлений, не было аккаунта на стриминговых сервисах. И я давно не пою эту песню. Но почему-то вспомнил про нее Костюшкин только через много лет, когда с меня уже можно стрясти что-то». Костюшкин в свою очередь заверил, что хотел всеми способами избежать судебного разбирательства. «У меня не было желания побеждать. Всегда было желание просто договориться, особенно с девочками. Но там суд же был не с девочкой, а с компанией, с которой она работает, и юристами, которые к нам пришли и сказали: «Вы можете сколько угодно судиться, вам ничего не светит». Я думал, что мы можем по-другому говорить, а оказывается, люди разговаривают именно так», — делился Стас в интервью Алле Довлатовой на «Русском радио». Артист до последнего ждал звонка от Лизы, но этого не случилось: «Я думал, она просто наберет меня, мол, Стасяндра, давай что-то вместе сделаем… Меня никто не набирает, не общается. Самое смешное, все, что я отсудил, уйдет юристам. Тут не в деньгах дело ни разу!».