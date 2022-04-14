Мотивирующие цитаты для Львов

Вадим Карасев

Львы — люди, у которых мотивация есть почти всегда, но все равно ее порой не хватает для того, чтобы «встать с дивана». Астрологи предлагают людям данного Знака почаще напоминать себе о мотивирующих цитатах, описанных в этой статье. Они станут отличными помощниками в трудную минуту.

Львам необходимо вырабатывать внутри себя психологическую программу успеха. Только так они смогут изменить жизненный путь, выбрав то направление, которое принесет им счастье и удовлетворение. Цитаты из этой статьи будут полезным инструментом для корректировки жизненного курса и постановки правильных задач.

Львы порой очень бурно реагируют на выпады врагов. Представители данного Знака хотят незамедлительной мести, вместе с чем теряют концентрацию, продуктивность. Френк Синатра как-то сказал: «Лучшая месть — огромный успех». Львам нужно продолжать идти вперед и работать над собой и над своими целями в жизни, потому что их многочисленным врагам невыносимо будет наблюдать их счастье.

Львы панически боятся критики. Они очень агрессивны по отношению к тем, кто их критикует и находит изъяны в их словах, делах и работе. Это совершенно напрасно, так как в критике со стороны окружающих всегда есть рациональное зерно, которое помогает нам становиться лучше. Любовь Льву нужно держать в голове цитату Аристотеля: «Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем». Если вас критикуют, значит вы чего-то стоите и вы на верном пути.

Львы славятся своим стремлением к перфекционизму. Тут им на помощь придет довольно полезная фраза одного из богатейших людей мира — Уоррена Баффета: «Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный». Надежды ничего не стоят. Важно делать то, что вы умеете и делать это хорошо.

«Мотивации хватает ненадолго. То же самое происходит и с освежающим душем, поэтому и рекомендуют его принимать ежедневно». Это значит, что все описанные выше цитаты стоит читать каждый день. Это сделает любого Льва более продуктивным и счастливым.

Львов часто отличает то, что они ждут, пока на небе не сойдутся звезды, пока не появится попутный ветер, но латинская мудрость говорит: «Если нет ветра, беритесь за вёсла». Эта цитата призвана напомнить Львам о том, что если возможностей для осуществления мечты нет, нужно действовать самостоятельно, не дожидаясь помощи извне.

«Люди забудут, что ты говорил, забудут, что ты делал, но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать». Львам не нужно фокусироваться на словах и поступках. Их истинный дар — провоцировать появление в сознании других людей определенных чувств, эмоций. Львы умеют мотивировать других людей, что может стать отличной мотивацией и смыслом жизни для них самих.

«Одна законченная результативная задача стоит сотни незаконченных». Львы часто берутся за все подряд, но не могут преуспеть сразу во всех направлениях. Это делает их несчастными. Успешные люди говорят о том, что лучше сделать хорошо что-то одно, нежели распылять свою энергию на кучу мелочей.