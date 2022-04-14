На Фиджи задержали яхту Amadea, которая может принадлежать российскому миллиардеру Сулейману Керимову

Вадим Карасев

Полиция Фиджи задержала суперъяхту Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает FBC News.

Как утверждает издание, яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову, включенному в западный санкционный список и являющемуся одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина. Состояние Керимова оценивается в 14,6 млрд долларов.

Как сообщает издание, 106-метровая яхта без разрешения пришвартовалась в порту Лаутока во вторник, вернувшись из Мексики. Согласно действующему законодательству на Фиджи, перед заходом в порт судно должно было получить разрешение нескольких ведомств: министерства здравоохранения, министерства торговли и транспорта и департамента иммиграции. Полиция Фиджи проводит расследование и выясняет личность владельца.





Яхта Amadea в порту Лаутока. Фото из соцсетей

После введения санкций из-за военной спецоперации РФ на Украине за границей попали под арест яхты, предположительно принадлежащие российским олигархам, в том числе Алишеру Усманову, Игорю Сечину и Андрею Мельниченко. Также на западе продолжают изымать недвижимость и замораживать активы россиян. Так, накануне стало известно, что британский офшор заморозил активы на 7,3 млрд долларов, которые могут принадлежать российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Ксения Смирнова