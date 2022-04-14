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На Фиджи задержали яхту Amadea, которая может принадлежать российскому миллиардеру Сулейману Керимову

На Фиджи задержали яхту Amadea, которая может принадлежать российскому миллиардеру Сулейману Керимову

Полиция Фиджи задержала суперъяхту Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает FBC News.

Как утверждает издание, яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову, включенному в западный санкционный список и являющемуся одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина. Состояние Керимова оценивается в 14,6 млрд долларов.

Как сообщает издание, 106-метровая яхта без разрешения пришвартовалась в порту Лаутока во вторник, вернувшись из Мексики. Согласно действующему законодательству на Фиджи, перед заходом в порт судно должно было получить разрешение нескольких ведомств: министерства здравоохранения, министерства торговли и транспорта и департамента иммиграции. Полиция Фиджи проводит расследование и выясняет личность владельца.


Яхта Amadea в порту Лаутока. Фото из соцсетей

После введения санкций из-за военной спецоперации РФ на Украине за границей попали под арест яхты, предположительно принадлежащие российским олигархам, в том числе Алишеру Усманову, Игорю Сечину и Андрею Мельниченко. Также на западе продолжают изымать недвижимость и замораживать активы россиян. Так, накануне стало известно, что британский офшор заморозил активы на 7,3 млрд долларов, которые могут принадлежать российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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