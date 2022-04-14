На Xbox ускорили процесс сканирования обновлений игр, пока для инсайдеров

Вадим Карасев





Компания Microsoft выпустила очередные версии прошивок для инсайдеров колец Alpha и Alpha Skip-Ahead, которые содержат в себе исправление различных проблем, а также решение проблемы, про которую давно заявляли игроки. Речь идет о проблеме с медленным сканированием библиотеки игр на предмет наличия обновлений.

В последнем обновлении прошивок консолей Microsoft внедрила «первоначальный набор исправлений, нацеленных на скорость сканирования обновлений». Ведущий инженер Xbox Иден Мари следующим образом прокомментировала эти нововведения:

Xbox Alpha и Alpha Skip Ahead Insiders, сегодняшние сборки включают в себя первоначальный набор исправлений, направленных на скорость сканирования обновлений в разделе «Мои игры и приложения». Плитки должны появляться раньше, и впоследствии вы можете увидеть некоторую дополнительную обработку (особенно если вы сортируете по размеру).

Иден Мари отмечает — команда Xbox знает, что процесс все еще может быть медленным, если у вас «чрезвычайно большое количество установленного контента».