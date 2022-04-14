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Off-duty: помолвленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе

Off-duty: помолвленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые на днях обручились во второй раз, снова попали в хронику папарацци. Фотографы настигли их во время прогулки в Лос-Анджелесе. Дженнифер выбрала лаконичный образ с белой футболкой и комбинезоном, который дополнила солнцезащитными очками Max Mara и сумкой Coach (с брендом Джей Ло сотрудничает уже несколько лет). Ну а Аффлек снова появился на публике в своей любимой клетчатой рубашке, которую он надевает довольно часто. Звезды почти не отводили друг от друга взгляд и крепко держались за руки.

По данным западных таблоидов, пара направлялась к школе, чтобы забрать после уроков дочь Дженнифер Эмму.


Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

О помолвке с Беном Дженнифер объявила в конце прошлой недели. Певица подробно рассказала, как актер сделал ей предложение во второй раз и преподнес кольцо с натуральным зеленым бриллиантом весом 8,5 карата. Украшение было создано в ювелирной мастерской Rahaminov Diamonds. Стоимость его не раскрывается, но эксперты полагают, что кольцо обошлось Аффлеку не меньше чем в 5 млн долларов.

Зеленый всегда был моим счастливым цветом, и теперь, конечно, так будет всегда,

— сообщила Дженнифер на своем сайте On the JLo.

Первый раз Аффлек и Лопес обручились 20 лет назад, но тогда свадьба так и не состоялась.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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