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Официально объявлено, что новый Mass Effect перешел на раннюю стадию разработки

Официально объявлено, что новый Mass Effect перешел на раннюю стадию разработки


Bioware сейчас создает сразу два ожидаемых продолжения своих легендарных франшиз — Dragon Age и Mass Effect. Оба проекта официально анонсированы, но разработчики пока не демонстрировали по ним большое количество материалов. Тем не менее, они информируют о процессе создания игр.

В официальном блоге компания Bioware объявила, что новая часть Mass Effect перешла на стадию ранней разработки. То есть, прототипирование проекта полностью завершено, и теперь команда занимается непосредственно претворением игры в жизнь. Как долго продлится процесс разработки новой Mass Effect — неизвестно, ранее студия Bioware отмечала, что хочет восстановить свою репутацию новыми проектами, и она не будет спешить с их выпуском.

В заметке разработчиков говорится, что на продвинутой стадии находится и новый Dragon Age, а разработчикам не терпится продемонстрировать его игрокам. Но пока никакие конкретные сроки по релизу или демонстрации игры не называются. Напомним, что в этом году EA отказалось от мероприятия EA Play Live, где обычно рассказывалось об играх, над которыми сейчас работают команды издательства.

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По материалам: newxboxone

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