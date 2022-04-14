Официально объявлено, что новый Mass Effect перешел на раннюю стадию разработки

Вадим Карасев





Bioware сейчас создает сразу два ожидаемых продолжения своих легендарных франшиз — Dragon Age и Mass Effect. Оба проекта официально анонсированы, но разработчики пока не демонстрировали по ним большое количество материалов. Тем не менее, они информируют о процессе создания игр.

В официальном блоге компания Bioware объявила, что новая часть Mass Effect перешла на стадию ранней разработки. То есть, прототипирование проекта полностью завершено, и теперь команда занимается непосредственно претворением игры в жизнь. Как долго продлится процесс разработки новой Mass Effect — неизвестно, ранее студия Bioware отмечала, что хочет восстановить свою репутацию новыми проектами, и она не будет спешить с их выпуском.

В заметке разработчиков говорится, что на продвинутой стадии находится и новый Dragon Age, а разработчикам не терпится продемонстрировать его игрокам. Но пока никакие конкретные сроки по релизу или демонстрации игры не называются. Напомним, что в этом году EA отказалось от мероприятия EA Play Live, где обычно рассказывалось об играх, над которыми сейчас работают команды издательства.