Официально: обновление «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S снова отложили

Вадим Карасев





Оптимизация до Xbox Series X | S и Playstation 5 для игры «Ведьмак 3» должна была выйти во втором квартале 2022 года. На эту дату выход обновления перенесли с 2021 года, когда изначально оно должно было стать доступно игрокам. Теперь же стало известно, что и во втором квартале 2022 года апдейт ждать не стоит.

Студия CD Projekt RED объявила, что откладывают дату релиза обновления для The Witcher 3 на неопределенный срок. Отметим, что обновление создавалось студией Saber, некоторые офисы которой находятся в России, но разработчики решили далее не сотрудничать с командой. В своем официальном заявлении они сообщили, что сами закончат работу над оптимизацией «Ведьмака 3»:

Мы решили, что наша собственная команда разработчиков проведет оставшуюся работу над версией The Witcher 3: Wild Hunt следующего поколения. Мы сообщим вам, как только будет информация. Спасибо за понимание.

Напомним, что обновление The Witcher 3 до Xbox Series X | S и Playstation 5 должно быть бесплатным.