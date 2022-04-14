Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Официально: обновление «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S снова отложили

Официально: обновление «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S снова отложили


Оптимизация до Xbox Series X | S и Playstation 5 для игры «Ведьмак 3» должна была выйти во втором квартале 2022 года. На эту дату выход обновления перенесли с 2021 года, когда изначально оно должно было стать доступно игрокам. Теперь же стало известно, что и во втором квартале 2022 года апдейт ждать не стоит.

Студия CD Projekt RED объявила, что откладывают дату релиза обновления для The Witcher 3 на неопределенный срок. Отметим, что обновление создавалось студией Saber, некоторые офисы которой находятся в России, но разработчики решили далее не сотрудничать с командой. В своем официальном заявлении они сообщили, что сами закончат работу над оптимизацией «Ведьмака 3»:

Мы решили, что наша собственная команда разработчиков проведет оставшуюся работу над версией The Witcher 3: Wild Hunt следующего поколения. Мы сообщим вам, как только будет информация. Спасибо за понимание.

Напомним, что обновление The Witcher 3 до Xbox Series X | S и Playstation 5 должно быть бесплатным.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Хоррор-рогалик Paper Cut Mansion в картонном стиле выйдет на Xbox в этом году
Хоррор-рогалик Paper Cut Mansion в картонном стиле выйдет на Xbox в
Официально: обновление «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S снова отложили
Официально: обновление «Ведьмак 3» до Xbox Series X | S снова отложили
Ольга Бузова будет давать деньги на бутылку водки
Ольга Бузова будет давать деньги на бутылку водки
Эдгард Запашный прошелся по Чулпан Хаматовой
Эдгард Запашный прошелся по Чулпан Хаматовой
Официально объявлено, что новый Mass Effect перешел на раннюю стадию разработки
Официально объявлено, что новый Mass Effect перешел на раннюю стадию
Chernobylite бесплатно обновят до Xbox Series X | S уже в апреле
Chernobylite бесплатно обновят до Xbox Series X | S уже в апреле
Екатерина Гордон посмеялась над сбежавшими за границу патриотами
Екатерина Гордон посмеялась над сбежавшими за границу патриотами
Сбежавшая Чулпан Хаматова попыталась оправдаться
Сбежавшая Чулпан Хаматова попыталась оправдаться
Анонсирован QuakeCon 2022 — на нем можно ожидать Starfield, Redfall и другие игры Bethesda
Анонсирован QuakeCon 2022 — на нем можно ожидать Starfield, Redfall и
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 14-17 апреля
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Король и королева Нидерландов отказали принцу Гарри и Меган Маркл в официальном приеме
Король и королева Нидерландов отказали принцу Гарри и Меган Маркл в
Самые продаваемые игры на Xbox в ходе весенней распродажи
Самые продаваемые игры на Xbox в ходе весенней распродажи

Топ на сегодня

Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от традиционного белого платья
Лавандовый, зеленый и даже черный: невесты все чаще отказываются от
Ксения Собчак тайком распродает имущество
Ксения Собчак тайком распродает имущество
19 примеров того, как дизайнеры одежды слегка перестарались, утратив контроль над своей фантазией
19 примеров того, как дизайнеры одежды слегка перестарались, утратив
По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в Game Pass
По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в
Регина Тодоренко рассказала, как относится к мужу
Регина Тодоренко рассказала, как относится к мужу

Еще по теме

CD Projekt RED может снова отложить релиз «Ведьмак 3» для Xbox Series X | S
SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае
Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series S — показали официальный геймплей
CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4