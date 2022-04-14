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Ольга Бузова будет давать деньги на бутылку водки

Ольга Бузова будет давать деньги на бутылку водки
Певица и ведущая Ольга Бузова высказалась о благотворительности. Артистка зарабатывает деньги огромным трудом и не намерена разбрасываться ими направо и налево. Ольга убеждена: она не станет помогать людям просто так. Ольга занимается благотворительностью, но зачастую она даже не рассказывает своей многомиллионной аудитории о том, как и кому она помогает. Известно, что 36-летняя Бузова оказывает финансовую поддержку больным детям, семьям, которым не хватает самого необходимого и многим другим.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако в этом вопросе у поющей ведущей есть свои принципы. Так, она не отдаст свои кровные человеку, который точно пропьет деньги. «Делать добро — это не дать бомжу тысячу рублей! Это, наоборот, медвежья услуга! Потому что он пойдет, купит на эту тысячу рублей водки», — заявила Ольга в эфире шоу «Ночной контакт». Правда, иногда звезда забывает о своих установках не баловать других легкими деньгами. И случается это лишь с ее избранниками! Так, Бузова не считала зазорным самостоятельно платить за квартиру, где жила вместе с любимым. В ответ, к слову, звезда редко получала широкие жесты. «Если я люблю, я все делаю. Мне ни разу ни один мужчина не давал наличных», — сетует она в беседе со Стасом Ярушиным.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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