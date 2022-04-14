Ольга Казакова: Важно, чтобы дети знали истинную историю своей страны

21:38 Автор: Вероника Флора

В России проверять школьные учебники по истории начали после того, как их раскритиковал президент Владимир Путин. В апреле 2021 года в послании Федеральному собранию глава государства упомянул, что в некоторых учебных пособиях ничего нет о таком важнейшем событии, как Сталинградская битва. О роли изучения истории в формировании личности и изменениях, которые необходимы системе образования 14 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Система образования должна укреплять знания ребенка. Этого хотят и родители, и педагоги, отметила Казакова. Ребенок должен не только обладать знаниями и быть уверенным в них, но и уметь формировать свою позицию, относиться с уважением к истории своей страны. По словам депутата, необходимость этого мы особенно остро ощутили именно сейчас, когда идет такая волна ненависти ко всему русскому из-за событий на Украине.

«Мы видим, как из нашей общей истории вымывают страницы, над которыми мы всегда вместе плакали и которыми гордились, — продолжила парламентарий. — Важно, чтобы дети знали настоящую истинную историю и чтобы их знания строились на исторической правде. Тем более, что у нас эта правда есть».

Нам есть, что рассказать детям, чтобы они чувствовали себя потомками народа-победителя в Великой Отечественной войне, уверена депутат.

Казакова также ответила на вопрос, достаточно ли в современных учебниках истории информации о Великой Отечественной войне. Для примера она привела данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Он показал, что 90 процентов респондентов точно понимают, что Великая Отечественная война — это самое значимое событие в истории страны, знают о роли в ней нашего народа. Однако в эти 90 процентов вошли в основном люди старшего возраста — 60 плюс. А вот среди опрошенных 18-24 лет знаний о войне уже меньше. Они путали даты ее окончания и начала, путали ее со Второй мировой войной.





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«Когда мы анализировали украинскую образовательную программу, то увидели, что именно такая задача и стояла — «растворить» Великую Отечественную войну во Второй мировой, как будто ее и не было» — отметила депутат.

Казакова подчеркнула, что сейчас необходимо очень строго в этом плане проанализировать учебники. Оценить трактовки, посмотреть на качество материала, который в них заложен. И самое главное определить, что этот материал дает — просто сухую информацию о цифрах и фактах или знания о масштабе потерь, которые понес наш народ, о героях войны, невинных людях, убитых фашистами и сожженных ими заживо. Наша задача — сформировать четкое отношение к фашизму и нацизму у детей, заключила парламентарий.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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