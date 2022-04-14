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Перепрофилирование детских санаториев хотят запретить

Перепрофилирование детских санаториев хотят запретить

00:47  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 69228-8



Детских оздоровительные учреждения и участки под ними предлагают запретить использовать для других целей. Такой законопроект группы сенаторов планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении в весеннюю сессию.

По данным Минпросвещения, более 400 детских оздоровительных лагерей в 68 субъектах страны не работают с 2015 года, так как не соответствуют современным требованиям. С 2019 по 2021 год были закрыты или перепрофилированы 52 организации в 20 регионах. Среди причин закрытия — смена вида собственности, решение частного собственника, экономическая нецелесообразность, нарушения санитарных и противопожарных норм, а также перепрофилирование, отмечают сенаторы.

В связи с этим в Земельный кодекс предлагается внести изменение, предусматривающее запрет на использование земель, на которых расположены лагеря, не по целевому назначению. В случае смены собственника и при иных обстоятельствах назначение объектов детского отдыха не должно меняться.

Сегодня важно не только решить проблему перепрофилирования и изношенности инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, ранее отмечала один из авторов документа, сенатор Инна Святенко.  В субъектах, по ее словам, сегодня есть потребность в восстановлении объектов детской инфраструктуры и в строительстве новых оздоровительных организаций.  


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До 1 июня правительство должно подготовить федеральную программу обновления инфраструктуры отдыха детей, сообщала сенатор в интервью «Парламентской газете». Реализовывать программу  планируется с 2023 года. Вскоре после того, как программа заработает, у нас в стране должны появиться современные детские лагеря нового типа, уверена сенатор. «У некоторых регионов уже есть опыт быстро возводимых объектов инфраструктуры. И вполне возможно, что в ряде регионов будут их применять. Это будут современные, красивые удобные и многофункциональные объекты», — отметила Святенко.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#дети #отдых

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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