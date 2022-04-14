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Похоже, Yakuza Like a Dragon скоро удалят из подписки Game Pass

Похоже, Yakuza Like a Dragon скоро удалят из подписки Game Pass


Появилась информация, что подписка Game Pass скоро лишится последней игры серии Yakuza, вышедшей на данный момент. Похоже, что до середины мая из подписки Game Pass удалят Yakuza Like a Dragon.

Игроки на Reddit обратили внимание, что DLC для проекта Yakuza Like a Dragon, которые сейчас доступны со скидкой за счет подписки Game Pass, будут продаваться по полной цене через 26 дней. Это означает, что игра, вероятнее всего, покинет подписку в ближайшее время — ранее уже подобными способами игроки вычисляли, какие игры скоро удалят из подписки Game Pass.


Отметим, что информация про удаление Yakuza Like a Dragon из Game Pass в ближайшее время пока не является официальной. Однако, если вы планировали пройти игру по подписке, стоит явно поторопиться. Напомним, что Yakuza Like a Dragon — первая игра серии, которая имеет официальную русскую локализацию (текст).

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По материалам: newxboxone

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