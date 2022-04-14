Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась новая демо-версия

Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась новая демо-версия


Вышедшая летом прошлого года игра Scarlet Nexus преодолела 1 миллион проданных копий, о чем сообщило издательство Bandai Namco. При этом, суммарное количество игроков в Scarlet Nexus превысило 2 миллиона. Напомним, что игра Scarlet Nexus была в прошлом году добавлена в Game Pass — на приставках Xbox и PC, где она до сих пор остается.


Watch this video on YouTube

К преодолению знаковых рубежей, разработчики Scarlet Nexus решили выпустить новую демо-версию игры. Ранее пользователям уже была доступна демо-версия Scarlet Nexus, а теперь в Microsoft Store на Xbox появилась Story Demo. В этой демо-версии можно выбрать одного из двух героев и пройти начало проекта. При этом, весь прогресс из новой демо-версии можно будет перенести в финальную версию Scarlet Nexus, если игрок решит ее приобрести.

SCARLET NEXUS Story Demo

Иные были непобедимы, пока самые талантливые из псиоников не организовали Отряд подавления Иных, чтобы защитить жизни и спокойствие людей.
Перейти в Microsoft Store

Название

Перейти в Microsoft Store
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Счастливы вместе: Комиксы об отношениях, в которых вы узнаете себя
Счастливы вместе: Комиксы об отношениях, в которых вы узнаете себя
На Xbox ускорили процесс сканирования обновлений игр, пока для инсайдеров
На Xbox ускорили процесс сканирования обновлений игр, пока для
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась новая демо-версия
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась
Off-duty: помолвленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе
Off-duty: помолвленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе
Константин Ивлев привез домой жену и дочку из роддома
Константин Ивлев привез домой жену и дочку из роддома
Монеточка рассказала о конфликте со Стасом Костюшкиным
Монеточка рассказала о конфликте со Стасом Костюшкиным
10 проблем всех девушек с большой попой
10 проблем всех девушек с большой попой
Курортный комплекс Краснодарского края получит налоговые льготы
Курортный комплекс Краснодарского края получит налоговые льготы
Ксения Собчак заявила, что Чулпан Хаматову едва ли не под пытками вынудили сделать заявление
Ксения Собчак заявила, что Чулпан Хаматову едва ли не под пытками
Валентин Юдашкин впервые вышел в свет после долгого перерыва
Валентин Юдашкин впервые вышел в свет после долгого перерыва
Hardspace: Shipbreaker выйдет в подписке Game Pass в день релиза
Hardspace: Shipbreaker выйдет в подписке Game Pass в день релиза
Konami перезапускает eFootball 2022 с выходом крупного обновления, стартовал первый сезон
Konami перезапускает eFootball 2022 с выходом крупного обновления,

Топ на сегодня

Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
Рената Литвинова уже приступила к работе в Париже
Татьяна Брухунова запечатлелась топлес
Татьяна Брухунова запечатлелась топлес
Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию
Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию
Куклы-вуду и куклы-обереги: сходство, отличие, принципы работы
Куклы-вуду и куклы-обереги: сходство, отличие, принципы работы
Брокер Timestocks: преимущества сотрудничества
Брокер Timestocks: преимущества сотрудничества

Еще по теме

Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим
Демо-версия COGEN: Sword of Rewind доступна на Xbox One и Xbox Series X | S
На Xbox стала доступна бесплатная демо-версия Dragon Ball Z: Kakarot