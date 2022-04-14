Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась новая демо-версия

Вадим Карасев





Вышедшая летом прошлого года игра Scarlet Nexus преодолела 1 миллион проданных копий, о чем сообщило издательство Bandai Namco. При этом, суммарное количество игроков в Scarlet Nexus превысило 2 миллиона. Напомним, что игра Scarlet Nexus была в прошлом году добавлена в Game Pass — на приставках Xbox и PC, где она до сих пор остается.

Watch this video on YouTube

К преодолению знаковых рубежей, разработчики Scarlet Nexus решили выпустить новую демо-версию игры. Ранее пользователям уже была доступна демо-версия Scarlet Nexus, а теперь в Microsoft Store на Xbox появилась Story Demo. В этой демо-версии можно выбрать одного из двух героев и пройти начало проекта. При этом, весь прогресс из новой демо-версии можно будет перенести в финальную версию Scarlet Nexus, если игрок решит ее приобрести.

SCARLET NEXUS Story Demo

Иные были непобедимы, пока самые талантливые из псиоников не организовали Отряд подавления Иных, чтобы защитить жизни и спокойствие людей.

Перейти в Microsoft Store

Название

Перейти в Microsoft Store