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Программу развития технологий в сфере атомной энергии продлили до 2030 года

Программу развития технологий в сфере атомной энергии продлили до 2030 года

22:07  Автор: Наталия Васильева


Источник: pravo.gov.ru



Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 2030 года действия комплексной программы по развитию техники, технологий и научных исследований в области атомной энергии. Документ опубликован 14 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что указ принят в целях повышения эффективности комплексного решения задач техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии и обеспечения энергобезопасности России при ее использовании.

Этим же указом на Курчатовский институт возложены функции головной научной организации комплексной программы.

Согласно документу, от Правительства требуется в течение пяти месяцев обеспечить внесение изменений в программу, предусматривающих продление срока ее действия. Также кабмину предписано определить задачи, решение которых до 2030 года необходимо для формирования элементов безопасной и эффективной энергетической системы, основанной на перспективных ядерных, термоядерных, плазменных и иных технологиях, а также для внедрения передовых технологий в высокотехнологичных отраслях экономики и создания продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.

В течение трех месяцев Правительству необходимо привести свои акты в соответствии с этим указом.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.


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#наука #безопасность #энергетика

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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