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Прохор Шаляпин рассказал, каким бизнесом мечтает заняться

Прохор Шаляпин рассказал, каким бизнесом мечтает заняться
Певец Прохор Шаляпин хочет открыть сеть домов престарелых, но пока не может найти спонсоров. Прохор Шаляпин решил заняться бизнесом. Артист заявил, что устал от безденежья и хочет стабильного дохода. Сейчас Прохор иногда дает концерты, выступает на корпоративах, снимается в ток-шоу. Но теперь певец хочет постоянного источника дохода, поэтому решил заняться бизнесом. «Это моя мечта — открыть сеть домов престарелых и назвать их “Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным“», — рассказал артист. Шаляпин уверен, что его центры будут пользоваться спросом, ведь он точно знает, в чем нуждаются пенсионеры.
Прохор Шаляпин Прохор считает, что в его центрах одинокие старики смогут найти новых друзей и даже любовь. Шаляпин уже составил бизнес-план. В его заведениях будет SPA зона с бассейном, европейский сервис и живые концерты по вечерам. Однако реализация плана Шаляпина упирается в отсутствие финансирования. «Деньги нужны, потому что мне на жизнь-то есть, я не жалуюсь. Но вот на дома и, понимаете, нету. Откуда?», — заявил Прохор в программе «Пятого канала» «Светская хроника». Шаляпин заявил, что ему срочно нужен спонсор, но пока желающих финансировать проект нет. Бывшая жена Прохора, Лариса Копенкина тоже отказала певцу. «Тоже сейчас вся просела, ну а че, дети внуки — я против! Бабушки должны помогать своим фаворитам, а не детям или внукам!» — рассказал артист. Напомним, летом 2021 года Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Вскоре после свадьбы супруга артиста слегла с коронавирусной инфекцией. Через полтора месяца Татьяна умерла. Прохор до сих пор не может свыкнуться с тяжелой утратой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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