Самые продаваемые игры на Xbox в ходе весенней распродажи

Вадим Карасев





Сейчас в Microsoft Store проходит крупная весенняя распродажа игр и DLC для Xbox. В рамках этой распродажи можно приобрести больше 650 проектов со скидками.

В российском регионе сейчас у многих игроков сложности с покупкой игр из Microsoft Store, и от того оценить объективно по цифровому магазину Xbox, какие игры на распродаже являются самыми популярными, довольно сложно. Однако, можно посмотреть на популярность тех или иных игр в других регионах, и портал Purexbox привел статистику по США и Британии.

Ниже можно видеть статистику с сайта Xbox по самым продаваемым играм в США прямо сейчас:





А еще ниже представлена статистика по самым продаваемым играм для Xbox в Британии сейчас:





Отметим, что в обоих регионах лидирует новая игра серии LEGO (которая не предлагается по сниженной цене в рамках распродажи). Однако в списке лидеров по продажам можно видеть и неожиданные проекты, например, игру Who’s Your Daddy, которая недавно вышла на Xbox в раннем доступе и уже участвует в распродаже.