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Сбежавшая Чулпан Хаматова попыталась оправдаться

Сбежавшая Чулпан Хаматова попыталась оправдаться
Актриса Чулпан Хаматова призналась, что ей присылают угрозы. Артистка не приняла тех перемен, которые происходят сейчас в России. Артистка уехала из родной страны, и теперь старается отгородиться от серьезной волны негатива, которую непрестанно получает и от коллег, и от соотечественников. Свой отъезд из страны 46-летняя актриса объяснила в интервью Екатерине Гордеевой: «Сначала хотела просто задержаться где-то, переждать, а потом мне дали понять, что возвращаться небезопасно. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину». Все же позиция Хаматовой возмутила жителей России. Как призналась Чулпан в интервью латвийским журналистам, она не может жить спокойно, когда люди сталкиваются с непреодолимыми трудностями, но ей не нравится, что публика словесно нападает на ее коллег и отказывается от творчества всех российских артистов.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Нечестно и несправедливо, что Хаматова сейчас в студии сидит, а не в подвале. Но только русская культура здесь ни при чем», — отметила соосновательница благотворительного фонда «Подари жизнь». Хаматова подтвердила, что ее ежедневно атакуют с гневными посланиями: «Мне грозят убийством детей, просто оскорбляют, унижают всякими словами». Однако актриса намерена выдержать поток хейта и справиться с ним: «У меня сейчас миссия — не вестись на провокации и не злиться в ответ, потому что я иногда такие получаю сообщения на личный телефон — он слит в базу — что мне хочется ответить таким же тоном».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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