Счастливы вместе: Комиксы об отношениях, в которых вы узнаете себя

Саша Цой - фриланс-дизайнер и иллюстратор - это человек с интересным бэкграундом. 23-летняя девушка наполовину украинка, на четверть казашка и на четверть кореянка, при этом родной язык для Саши - это русский! Девушка закончила старшую школу и университет в Великобритании, где встретила своего молодого человека, который тоже может похвастаться своими интернациональными корнями: он наполовину колумбиец, наполовину ирландец, родившийся и выросший в многонациональном Лондоне. Вместе пара решила переехать в Парагвай, закрепив, таким образом, свой статус супер-интернациональной пары :)

Эти комиксы рассказывают о буднях их отношений, и Саша публикует их на своей странице в Инстаграм на трех разных языках. Девушка говорит, что это удивительное чувство, - творить и делать свое творчество доступным для понимания людьми таких разных культур! :)

1. Тот момент, когда у тебя длинные волосы, а твой парень любит пошутить :)

2. Каждый раз в самолете...

3. Выход из квартиры с кондиционером жарким летним днем:

4. Вечная несправедливость!

5. Каждый раз, когда он без рубашки:

6. То чувство, когда падают маски...

7. Когда десерты в кондитерских зовут тебя к себе...

8. Если вы с вашей половинкой из разных культур, то это точно вам знакомо :)

9. Вместе противостоять соблазнам - вместе поддаваться им!

Источник: www.boredpanda.com

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.