Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции

Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Певец Сергей Лазарев шокировал своим заявлением. В Сети появилась информация о том, что артист вроде как покинул Россию. Артист долгое время сохранял молчание, и многие журналисты подумали, что его уже нет на территории нашей страны. Однако певец сплетни развеял. В своем микроблоге Лазарев заявил, что никуда не собирался уезжать, и попросил людей не верить домыслам.
Сергей Лазарев «Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе «Евровидение», отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо! Сейчас сложные времена. Давление на нашу страну и людей — огромное! Невероятная злость и русофобия. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобляться», — отметил Лазарев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Стелс-шутер Deadly Dozen получит ремейк на Xbox уже в апреле
Стелс-шутер Deadly Dozen получит ремейк на Xbox уже в апреле
Как выяснилось, Алла Пугачевой ведет уединенный образ жизни в Израиле
Как выяснилось, Алла Пугачевой ведет уединенный образ жизни в Израиле
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Счастливы вместе: Комиксы об отношениях, в которых вы узнаете себя
Счастливы вместе: Комиксы об отношениях, в которых вы узнаете себя
На Xbox ускорили процесс сканирования обновлений игр, пока для инсайдеров
На Xbox ускорили процесс сканирования обновлений игр, пока для
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась новая демо-версия
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась
Off-duty: помолвленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе
Off-duty: помолвленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе
Константин Ивлев привез домой жену и дочку из роддома
Константин Ивлев привез домой жену и дочку из роддома
Монеточка рассказала о конфликте со Стасом Костюшкиным
Монеточка рассказала о конфликте со Стасом Костюшкиным
10 проблем всех девушек с большой попой
10 проблем всех девушек с большой попой

Топ на сегодня

Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию
Лиза Арзамасова собралась поменять фамилию
Куклы-вуду и куклы-обереги: сходство, отличие, принципы работы
Куклы-вуду и куклы-обереги: сходство, отличие, принципы работы
Волшебные сладости: 4 рецепта для счастья в семье
Волшебные сладости: 4 рецепта для счастья в семье
Анна Нетребко споет на фестивале в Испании
Анна Нетребко споет на фестивале в Испании
Ксения Собчак шокировала поклонников своими расценками
Ксения Собчак шокировала поклонников своими расценками

Еще по теме

Сергей Лазарев представил клип на песню для «Евровидения-2016»
Сергей Лазарев поедет на «Евровидение» с песней Киркорова
Евровидение-2016: Лазарев скрывает конкурсную песню
"Евровидение 2016" - Сергей Лазарев: певец пообещал устроить в финале грандиозное шоу