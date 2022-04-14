Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции

Певец Сергей Лазарев шокировал своим заявлением. В Сети появилась информация о том, что артист вроде как покинул Россию. Артист долгое время сохранял молчание, и многие журналисты подумали, что его уже нет на территории нашей страны. Однако певец сплетни развеял. В своем микроблоге Лазарев заявил, что никуда не собирался уезжать, и попросил людей не верить домыслам.Сергей Лазарев «Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе «Евровидение», отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо! Сейчас сложные времена. Давление на нашу страну и людей — огромное! Невероятная злость и русофобия. Наша задача не ссориться, не обвинять, не озлобляться», — отметил Лазарев.