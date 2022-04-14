Стелс-шутер Deadly Dozen получит ремейк на Xbox уже в апреле

Вадим Карасев





В начале года состоялся анонс игры Deadly Dozen Reloaded. Это ремейк стелс-шутера Deadly Dozen, который вышел в 2001 году. Обновленная версия игры появится на всех актуальных платформах, в том числе на приставках Xbox.

Сегодня стала известна точная дата релиза Deadly Dozen Reloaded на Xbox — игра выйдет 29 апреля 2022 года. Напомним, что сама игра представляет собой стелс-экшен, в котором игроку дается под контроль команда приговоренных к смерти солдат, направляемых на самые сложные задачи. Сеттинг игры — Вторая мировая война. Игроки могут самостоятельно в Deadly Dozen формировать свой отряд из 4 бойцов, которых они берут на задание.

Обновленная версия игры Deadly Dozen порадует не только улучшенной графикой и звуком. Разработчики обещают обновленный ИИ противников и различные геймплейные упрощения, например, отсутствие необратимых смертей.

Watch this video on YouTube