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Святенко: Законодательство нужно перестроить на развитие внутреннего туризма

Святенко: Законодательство нужно перестроить на развитие внутреннего туризма

14:17  Автор: Екатерина Кутузова



Российское туристическое законодательство в нынешних условиях необходимо переориентировать на развитие внутреннего туризма. Об этом заявила журналистам 14 апреля глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко по итогам круглого стола в Госдуме на тему «Обеспечение доступности отдыха российских граждан в условиях санкционного давления и повышенного спроса на внутренний туризм».

«Законодательство в сфере туризма было разработано в середине девяностых годов, и, конечно же, оно было направлено прежде всего на выездной туризм. Сейчас одна из основных задач — это переориентировать в том числе и законодательство на развитие внутреннего туризма», — сказала сенатор.

Вступая в непростую летнюю кампанию с учетом наложенных санкций, нужно будет «с колеc» принимать целый ряд нормативных и законодательных актов, пояснила Святенко.

«Понимаем, что сейчас время, когда нет особой возможности рассматривать законопроекты, над ними долго работать. Они должны приниматься в кратчайшие сроки в оперативном порядке», — добавила глава комитета.

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#туризм

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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