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Татьяна Навка похвасталась подарком своих учеников на ее день рождения

Татьяна Навка похвасталась подарком своих учеников на ее день рождения
Фигуристка Татьяна Навка поделилась фото своей дочери Нади, на котором девочка держит в руках подарок от нее и учеников звездной мамы. Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она много лет участвовала в соревнованиях и завоевывала медали. Теперь олимпийская чемпионка создает ледовые шоу. Она также воспитывает дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. Девочка учится в школе, а также участвует в соревнованиях. Она уже делает успехи в фигурном катании. Также у звезды есть старшая дочка Саша Жулина, которая окончила МГИМО. 13 апреля Навка отмечает свое 47-летие. Именинница рассказала, что чувствует в свой день рождения.
Татьяна Навка «С долей юмора, отличным настроением, верой в лучшее, энергией весны и пробуждения, я встречаю свой личный Новый год! 🌄🙏», - поделилась Татьяна в соцсетях. Навка стала получать поздравления прямо с утра от близких и друзей. Фигуристка похвасталась подарком от дочки и учеников. Надежда держала в руках плакат, на котором были отпечатки ладошек вместо цветов, которые были нарисованы в вазе. Девочка улыбалась, поздравляя свою маму.
Надя Пескова с картиной - подарком от учеников «Вау! Вот это творческое и креативное поздравление от моих детишек-фигуристов. Практически Ван Гог. Какие же вы у нас талантливые и разносторонние! Спасибо, очень тронули!» — написала именинница. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что дочка у Навки растет копией отца Дмитрия Пескова. «Самый лучший подарок», «Как мило», «Очень креативно! Красиво! Декоративно», «Папа гордится доченькой», «Татьяна, у Надюши очень добрые глаза и искреннее лицо», «Как она похожа на маму», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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