Татьяна Навка похвасталась подарком своих учеников на ее день рождения

Фигуристка Татьяна Навка поделилась фото своей дочери Нади, на котором девочка держит в руках подарок от нее и учеников звездной мамы. Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она много лет участвовала в соревнованиях и завоевывала медали. Теперь олимпийская чемпионка создает ледовые шоу. Она также воспитывает дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. Девочка учится в школе, а также участвует в соревнованиях. Она уже делает успехи в фигурном катании. Также у звезды есть старшая дочка Саша Жулина, которая окончила МГИМО. 13 апреля Навка отмечает свое 47-летие. Именинница рассказала, что чувствует в свой день рождения.Татьяна Навка «С долей юмора, отличным настроением, верой в лучшее, энергией весны и пробуждения, я встречаю свой личный Новый год! 🌄🙏», - поделилась Татьяна в соцсетях. Навка стала получать поздравления прямо с утра от близких и друзей. Фигуристка похвасталась подарком от дочки и учеников. Надежда держала в руках плакат, на котором были отпечатки ладошек вместо цветов, которые были нарисованы в вазе. Девочка улыбалась, поздравляя свою маму.Надя Пескова с картиной - подарком от учеников «Вау! Вот это творческое и креативное поздравление от моих детишек-фигуристов. Практически Ван Гог. Какие же вы у нас талантливые и разносторонние! Спасибо, очень тронули!» — написала именинница. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что дочка у Навки растет копией отца Дмитрия Пескова. «Самый лучший подарок», «Как мило», «Очень креативно! Красиво! Декоративно», «Папа гордится доченькой», «Татьяна, у Надюши очень добрые глаза и искреннее лицо», «Как она похожа на маму», — прокомментировали пост подписчики.