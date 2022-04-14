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Валентин Юдашкин впервые вышел в свет после долгого перерыва

Валентин Юдашкин впервые вышел в свет после долгого перерыва
Кутюрье Валентин Юдашкин вместе с женой посетил театр Олега Табакова. Марина Юдашкина поделилась фото с мероприятия. Как известно, Валентин Юдашкин уже почти 5 лет мужественно борется с раком почек. К счастью, болезнь удалось обнаружить на ранней стадии. Все это время главной поддержкой и опорой для Валентина Абрамовича была его супруга Марина. Дизайнер не раз сам говорил о том, что очень благодарен ей за то, что она всегда была с ним рядом, даже когда на фоне заболевания у него развилась глубокая депрессия. Последние несколько месяцев дизайнер совсем перестал выходить из дома: лишь изредка фанатам удавалось узнать хоть немного новостей из его жизни. Марина Юдашкина иногда делится новыми фотографиями и видео с участием мужа, однако на публике пара не появлялась очень давно. Из-за этого многие подумали, что состояние здоровья  Юдашкина, ухудшилось. Однако, на днях чета Юдашкиных вышла в свет.

13 апреля супруги посетили  театр Олега Табакова. Марина Юдашкина не могла упустить такой редкий момент и, естественно, запечатлела выход с мужем на фото. И вот сегодня, 14 апреля, супруга кутюрье поделилась снимком в своем блоге, чем вселила надежду в преданных подписчиков.
Валентин и Марина Юдашкины «Вчера мы с Валечкой были в театре Олега Табакова. Владимир Машков поставил спектакль «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера, в этом замечательном спектакле найден баланс между юмором и печалью, это простая и предсказуемая комедия о двух женщинах проживающих в одном доме для пожилых людей, в которой нет глупости и заигрывания с публикой! 👏👏👏👏нам очень понравился спектакль!» — поделилась эмоциями Марина. Коллеги и поклонники творчества Юдашкина моментально отреагировали на редкий кадр, очень радуясь и поддерживая супругов. «Любимые наши!❤️», отметила певица Зара. «Какие красивые!», «Самые лучшие», «Валечка, здоровья вам», «Ну наконец-то вышли из дома, молодцы», — и еще сотни таких положительных высказываний заполонили комментарии под новым постом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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