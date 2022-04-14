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Волшебные сладости: 4 рецепта для счастья в семье

Волшебные сладости: 4 рецепта для счастья в семье

Сладкая и беззаботная семейная жизнь — не миф. Достичь благополучия и взаимопонимания с близкими может каждый из нас, и для этого важно работать над отношениями. Кроме этого важно использовать маленькие хитрости, способные устранить проблемы и препятствия на пути к гармонии в семье.


Существует множество бытовых приемов, способных укрепить взаимоотношения. Вдобавок к шепоткам над едой эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют подсластить семейную жизнь и приготовить вкусные лакомства. Сладости своими руками — это настоящая любовная магия, способная устранить преграды между любящими сердцами и привлечь в жизнь счастье.

1. Халва. Приготовление этого вкусного и полезного блюда укрепит взаимоотношения в семье и усилит связь между влюбленными. Рецепт прост:


семечки подсолнечника — 50 грамм;
мед — 1 столовая ложка;
арахис — 50 грамм;
сушеные финики по вкусу.

Сухие ингредиенты нужно перемолоть в блендере до однородной смеси, не забыв удалить косточки из фиников, а затем добавить мед и еще раз взбить массу. Готовый продукт утрамбовывают, помещая в контейнер, а затем помещают в холодильник. Перед подачей на стол халву заговаривают:

«Сладкая халва к столу узы семейные скрепляет, счастье в дом привлекает. Как лакомством всех угощу, так и все семейные проблемы разрешу».


2. Мармелад. Еще одно блюдо, которое не навредит фигуре и придется к столу. Сочный и натуральный мармелад готовить не сложно:


желатин — 1 пакетик (20 грамм);
сок сливы (можно заменить любым другим) — 100 миллилитров;
сахар — 2 стакана;
вода — 100 миллилитров;
цедра лимона и апельсина на терке — горсть.

Желатин смешать с ягодным соком, и пока он набухает, сварить сахарный сироп с добавлением цедры цитрусов. Сироп постоянно помешивают, чтобы не пригорел, в течение 5 минут, а затем снимают с огня и процеживают. К сиропу добавляют набухший желатин, разлить по формочкам и дать массе остыть. Подавая лакомство, шепчут:

«Крепко семью люблю, вкусными угощениями балую, чувства свои дарю, счастье берегу».

3. Йогурт. Полезные и натуральные продукты к столу можно сделать своими руками, и йогурт — не исключение. Такое лакомство можно разнообразить начинками: ягодами, орешками, фруктовыми дольками и мармеладками собственного приготовления. Для приготовления натурального домашнего йогурта понадобятся:


молоко — 1 литр;
закваска (можно приобрести в аптеке) — 1 пакетик;
начинка по вкусу.

Молоко на медленном огне довести до кипения и проварить 5 минут, остудить до 40 градусов. Несколько ложек молока отлить в отдельную емкость и высыпать туда пакетик закваски. Массу перемешать и влить обратно в оставшееся молоко. После этого смесь перелить в термос и оставить для сквашивания на 8 часов. Готовый йогурт хранят в холодильнике, перед подачей украшая свежими фруктами и ягодами. Во время готовки читают заговор:

«Семью свою берегу, вкусно и полезно кормлю. Как йогурт сквашиваться будет, так и узы семейные крепче станут, любые беды отразят».

4. Конфеты. Конфеты могут быть и вкусными, и полезными, если сделать их своими руками. Для приготовления нужно взять хороший шоколад и любимые фрукты. Шоколад растапливают на водяной бане, а затем окунают в него ломтики груши, апельсина, ягоды или сухофрукты. Сверху на шоколад, пока он не застыл, можно посыпать тертые орехи, кокосовую стружку или кондитерскую посыпку. Пока шоколад топится, его помешивают, приговаривая:

«Жизнь сладкая начинается, семейные узы укрепляются. Как лакомство приготовлю, так и счастье в дом приглашу, разделить с нами вкусное чаепитие попрошу».

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По материалам: dailyhoro.ru

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