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Xbox Cloud Gaming теперь доступен на консолях Xbox в новом регионе — Бразилии

Xbox Cloud Gaming теперь доступен на консолях Xbox в новом регионе — Бразилии


В прошлом году сервис Xbox Cloud Gaming запустился на территории нескольких стран, одной из которых была Бразилия. Он позволяет игрокам в бразильском регионе играть на смартфонах, планшетах, компьютерах и других устройствах в игры Xbox через облачных сервис по подписке Game Pass Ultimate.

Сегодня компания Microsoft объявила, что сервис Xbox Cloud Gaming запускается на территории Бразилии для приставок Xbox One и Xbox Series X | S, пока что в стадии бета-версии. Таким образом, теперь игроки с приставками Xbox и подпиской Game Pass Ultimate могут на территории Бразилии мгновенно запускать игры из подписки Game Pass, которые поддерживают Cloud Gaming.

Напомним, что одним из преимуществ работы игр через Cloud Gaming на Xbox является возможность запускать на Xbox One игры с Xbox Series X | S. Например, пользователи Xbox One могут за счет этого играть в Microsoft Flight Simulator.

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По материалам: newxboxone

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