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13 вещей, которые поймут только девушки, ненавидящие бриться

13 вещей, которые поймут только девушки, ненавидящие бриться

Если вы вздрагиваете при виде бритвы, а мысль о коротких шортах вызывает в первую очередь негативные эмоции, то эти 13 моментов, подготовленных Buzzfeed, точно про вас.

1. Вы любите зиму, потому что можете отказаться от бритв.

2. Даже когда выходит солнышко, вы стараетесь избавляться от минимума волос.

3. Вы понимаете, что бритье раздражает и, как правило, неудобно.

4. И уважаете девушек, которым хватает смелости идти против стандартов общества.

5. Может быть, однажды и вы решите примкнуть к ним...

*Мое тело - мой выбор*

6. Но вы так обожаете эти первые часы после бритья.

7. Вы наверняка попробовали полный спектр продуктов для удаления волос, чтобы увидеть, какой является наиболее эффективным и безболезненным...

И это точно не эпиляторы.

8. Ваши главные враги - вросшие волосы.

9. После каждой восковой эпиляции вы клянетесь больше никогда не делать ее.

10. Но потом вы вспоминаете, как ужасно отрастают волосы после бритья.

11. Но не важно какой способ вы выберете, они всегда возвращаются...

12. Ваше сердце ранит то, что вы должны платить за болезненное удаление волос на теле.

13. Даже если вам придется часто бриться ради мужчины, вы знаете, что чем дальше заходят ваши отношения, тем естественнее можно себя вести.

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По материалам: Юмор

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