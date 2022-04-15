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15 недовольных корги, которые всем своим видом демонстрируют, что их хозяева в чём-то провинились

15 недовольных корги, которые всем своим видом демонстрируют, что их хозяева в чём-то провинились

Корги захватывают мир! Трудно найти человека, который не был бы без ума от этих обаятельных и очаровательных собак. Несмотря на свою плюшевую внешность, эти питомцы отличаются своенравным характером. Они никогда не будут терпеть проделки своего хозяина и незамедлительно дадут свой ответ в виде неодобрительного взгляда. Владельцам остаётся только взять телефон или камеру, чтобы запечатлеть этот забавный момент. И, конечно, после фотосъёмки расстроенного пёсика следует утешить заслуженной вкусняшкой.

Пользователи социальных сетей с удовольствием оценили уже получившиеся фото и некоторые из них сопроводили уместными комментариями.

Галька не одобряет кошелёк корги, который я принёс домой, ведь она единственная в этом доме и точка

Корги — невероятно умные собаки. Они занимают 11 место среди 110 пород, оценённых согласно собачьему IQ. Питомцы отлично поддаются обучению. Их способность принимать самостоятельные решения позволяет им даже обхитрить хозяина, если тот будет невнимательным.

Шелдон почти никогда не одобряет прогулки

Никакого одобрения зимним носкам

Корги — это пастушьи собаки, которые были выведены для работы с крупным рогатым скотом. Собаки заставляют передвигаться животных, покусывая их за копыта и ноги. В связи с этим у корги есть врождённый инстинкт — кусать за пятки, особенно если они видят, что хозяин или другой человек убегает прочь. К счастью, от этой особенности питомца можно отучить, если начать с ним своевременно заниматься.

Корго не одобряет понедельники в офисе

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Первые упоминания о собаках породы корги появились в Х веке. Существует теория, что их предки прибыли из материковой Европы, когда кельты осваивали Британские острова.

Мои лапы мокрые, мама!

Милли не одобряет семейные фотографии

В это сложно поверить, но корги — отличные бегуны. Они способны развивать скорость до 40 км/ч. Секрет быстрого бега заключается в том, что пёсики задействуют силу верхней части тела больше, чем большинство других пород.

Чеджу не одобряет сходство

Это потрясающая буханка хлеба!

Оба ваших корги прекрасны!

Смеётесь надо мной, да? Я вам это припомню

Корги обожают находиться в обществе человека и других животных. Им крайне тяжело насытиться общением, поэтому их не рекомендуется надолго оставлять одних.

Высшая форма неодобрения

Ты смеешь пить без моего разрешения?

Оливия не в восторге от плаванья

Кажется, мне крышка

Знаменитости нуждаются в уединении.

Ох, уж эти папарацци! Уходи! Уходи!

Хэппи не одобряет сделанную фотографию

Соперник обозначен

Кое-кто злится, потому что кто-то украл долю внимания.

Бесконечно осуждающий взгляд от лорда Маффина

Не смотри на меня этими осуждающими глазками!

Все склоняются перед верховным лордом Маффином.

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По материалам: Юмор

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