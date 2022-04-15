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17 фотографий поступков домашних животных, чьё второе имя — пакость

17 фотографий поступков домашних животных, чьё второе имя — пакость

Домашние животные приносят своим хозяевам не только веселье и радость общения с ними, но и множество поводов для головных болей. О да, стоит быть готовым к тому, что важные вещи кто-нибудь пожуёт, а в обеде совершенно случайно обнаружится след чьей-нибудь лапы. Мы собрали для вас фотографии, на которых запечатлены всяческие пакости домашних любимцев.

Кажется, он ни о чём не сожалеет

Кошка не позволяет мне закрыть холодильник, потому что хочет колбасы

Она ещё пукнула и ударила меня по лицу

Собака очень переживает, находясь в разлуке

Я просто пытался научить её безопасности!

Название книги «Как говорить с кошкой о безопасном обращении с оружием».

Кошка тянется через весь экран, чтобы ударить актёра

Какой большой мотылёк!

Вот так Джоуи встречает новых друзей. Довольно грубо

Когда бы мама ни решила заняться йогой, кот тут же думает, что настало время занять коврик

Я здесь не для того, чтобы вам было удобно

Пришёл домой и увидел свои носки в кошачьей миске с водой

Маленький шаг для кота…

Оставила кошку на выходные друзьям

В первые же пять минут она нагадила в горшок с растением.

Мой папа хотел спокойно посмотреть игру, но у кота были другие планы

Отличное место, чтобы сесть

Для клавиатуры здесь нет места

До того, как было сделано это фото, они обнимались

А здесь вы можете найти подборку проделок животных, которые явно не отличаются умом и сообразительностью.

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По материалам: Юмор

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