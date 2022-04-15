5 способов найти общий язык и подружиться с Весами

Вадим Карасев

Весы являются одними из самых легких людей, с которые всегда приятно общаться. Тем не менее, даже с ними важно помнить о полезных хитростях, чтобы сделать общение или отношения более продуктивными.

Если с любыми другими Знаками Зодиака вам стоит проверять совместимость, то с Весами этого можно не делать. Дело в том, что они очень легко находят общи язык с кем угодно. Если же вам нужно завоевать их сердце, придется последовать советам, описанным далее.

Тактичность и уважение

Весы обожают мягких, добрых и улыбчивых людей — ровно таких, как и они сами. Именно по этой причине Весы с Весами имеют очень высокую совместимость в дружбе и любви. Они получают истинное удовольствие от общения с теми, кто их поддерживает. Не забывайте о том, что им очень нужно видеть в вас искренность и натуральность.

Равноправие

Весы способны на равноправное партнёрство, дружбу и отношения. Этим людям важно, чтобы в отношениях не было главного и подчиненного. Также представители данного Воздушного Знака оценят ваше умение находить компромиссы. Допустим такой вариант, при котором в одной из сфер жизни главными являются Весы, а в другой их вторая половинка. Разделение обязанностей для них реально отличный выход в таких отношениях, где люди слишком разные.

Отсутствие критики

Весы обижаются и очень тяжело принимают любую критику. Они не будут с вами расставаться из-за этого, но их настроение резко пойдет на убыль, если позволить себе критику в их адрес. Представители данного Знака признают критику в шутливой форме, так что вы действительно можете давать им важные советы, но нужно находить правильное время и делать это без негатива. Весов очень расстраивают насмешки в их адрес.

Уважение

Весы — это люди с индивидуальностью, с необычными чертами характера, привычками. Они активно общаются с теми, кто признает эти необычные черты и никогда их не рассматривает в негативном ключе. Очень многие Весы являются творческими личностями, поэтому их образ мышления достаточно необычен. Привыкнуть к нему непросто, но если вы сможете это сделать, то Весы вас искренне полюбят.

Будьте неотразимы всегда

Всегда, значит: дома, на работе, на прогулке, в магазине и даже ночью в своей кровати. Весы — настоящие эстеты. Они любят людей с красивой душой и хорошим мягким характером, но красивая внешность и наличие уникального стиля тоже приветствуются. Не забывайте о том, что вы должны выглядеть красиво, чтобы все вокруг точно знали, что вы с Весами. Представители данного Знака Зодиака ненавидят неопрятных людей без чувства стиля.