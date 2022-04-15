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Александра Васильева раскритиковал известный режиссер

Александра Васильева раскритиковал известный режиссер
По историку моды Александру Васильеву прошелся Шахназаров.   Ведущий сейчас находится в Москве и в свободное время от съемок шоу «Модный приговор» посещает выставки и занимается проектами, которые связаны с индустрией моды. Недавно он побывал на выставке Олега Целкова на Гоголевском бульваре и оценил работы прославленного художника. «Выставка потрясла меня актуальностью темы и глубоким проникновением в человеческую душу, мало кто мог так точно передать настроение русского народа», — поделился впечатлениями Васильев. Казалось бы, безобидный отзыв, но он не понравился журналисту Михаилу Шахназарову, который в картинах усмотрел не народ, а «быдло» и стал журить историка моды за неправильные слова в эфире проекта «Шах и мат».
Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Можно по-разному относиться к Советскому Союзу, но так поливать его... Кто вы? Люди, которые знают Александра Васильева, из среды интеллигенции, говорят, что он к истории костюма не имеет никакого отношения. Он может открывать Музей моды в Риге, над которым смеются. И все!» — возмутился блогер. Шахназаров также припомнил Васильеву, как тот после одной из его рецензий стал писать ему в личные сообщения и сделал якобы несколько ошибок в тексте. Скриншот переписки журналист обещал предоставить позже. Но больше всего его возмутило то, что Александр Александрович по-прежнему ведет популярную передачу «Модный приговор», которая выходит на федеральном канале. Из-за спецоперации выпуски приостановили, но вскоре обещают вернуть в эфирную сетку. «У вас так и останется программа на Первом канале, этот «Модный приговор», где вы уродовали людей? Где вы показывали свою невоспитанность, манерность и тупость?» — вопрошает Шахназаров. Отметим, что Шахназаров в своем авторском шоу последовательно критикует всех знаменитых людей, которые придерживаются либеральных взглядов. В эфире «Шах и мат» Михаил разносит их в пух и прах — недавно под его «каток» попали Андрей Макаревич, Нурлан Сабуров и другие звезды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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