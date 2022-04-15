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Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь

Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Как сообщает пресса, историк моды Александр Васильев долгое время мучился от болей. Искусствовед и коллекционер после резкого повышения артериального давления вызвал врачей. Медики установили диагноз: гипертонический криз. Васильев отказался от госпитализации, несмотря на боли в груди, аритмию и головокружение. Телеведущий почувствовал недомогание в пятницу, первого апреля. Александр Васильев находился в своем доме на Фрунзенской набережной в момент вызова бригады скорой помощи.
Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий. Сейчас Александру гораздо лучше. Насколько знаю, он уехал на отдых в Турцию», — сообщил о состоянии Васильева источник mk.ru. Александр Васильев самостоятельно проводит экскурсии в Турции. Вот и в этот раз историк моды отправился за границу любоваться старинными улочками, несмотря на недавний гипертонический криз.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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