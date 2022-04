Амину Муадди в сети считают разлучницей Рианны и A$AP Rocky — что известно о лучшей подруге пары

Вадим Карасев

Сегодня все обсуждают слухи о расставании A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) и беременной от него Рианны. Якобы рэпер изменил ей с дизайнером Аминой Муадди, которая дружит с Рианной и чей бренд обуви певица всячески поддерживала. Позднее издание TMZ со ссылкой на свои источники сообщило, что слухи не соответствуют действительности. Однако фактов или официальных комментариев по-прежнему нет. Ждем их, а пока разбираемся в отношениях этой троицы: что известно о самой Муадди и что связывало ее раньше с Рианной и самим A$AP Rocky.

Кто такая Амина Муадди

Амине Муадди 34 года, она основательница и креативный директор марки обуви Amina Muaddi, которая за последние несколько лет превратилась в один из самых популярных и любимых звездами первой величины брендов.

Муадди родилась в Румынии в семье отца-иорданца и матери-румынки. Вскоре после этого ее семья переехала в Амман. Ее родители разошлись, когда ей было шесть лет, и она вернулась в Румынию со своей матерью, где провела большую часть своего детства.





Амина Муадди

Потом Амина переехала в Италию, где окончила Европейский институт дизайна в Милане. После обучения девушка работала ассистентом стилиста в Vogue Italy, L'Uomo Vogue, а затем в журнале GQ в Нью-Йорке. В 2013 году Амина вернулась в Милан и стала соучредителем обувного бренда Oscar Tiye, затем сотрудничала с дизайнером Александром Вотье, создавая обувь для его коллекций, а в 2018 году оставила все прошлые проекты и создала именную марку.

Прозрачные туфли со стразами, напоминающие хрустальные туфельки Золушки, и яркие босоножки с фирменным скульптурным каблуком, вдохновленным бокалом для мартини, быстро стали желанными аксессуарами модниц, обожающих гламурные образы и вечеринки. По данным аналитической платформы Lyst, уже к концу 2019 года туфли Муадди стали одними из самых востребованных аксессуаров, уступив по популярности только ремню Gucci. За это время ассортимент расширился: найти у бренда можно и более классические лодочки, которые носит даже королева Иордании Рания, и туфли на платформе, и сапоги.





Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян в туфлях Amina MuaddiДуа Липа в туфлях Amina MuaddiТуфли Amina Muaddi

О личной жизни Амины точных данных почти нет: она не замужем, но есть ли у нее бойфренд, неизвестно. Эту тему Муадди публично не обсуждала, да и в ее соцсетях никаких намеков на этот счет не было.

Как Амина Муадди связана с Рианной

Амина и Рианна знакомы уже несколько лет, и можно сказать, что певица поспособствовала успеху и росту популярности Муадди в мире моды. Рианна пригласила дизайнера разработать коллекцию обуви для ее люксового бренда Fenty, который вошел в конгломерат Бернара Арно LVMH. Капсула стала одной из самых громких и обсуждаемых коллабораций в 2020 году. Бренд Fenty просуществовал недолго (в начале 2021 года певица и LVMH договорились "заморозить" марку), но дружеские отношения Амины и Рианны остались.





Амина Муадди и Рианна

Певица продолжила носить обувь Муадди, причем довольно регулярно — на очень многих снимках папарацци или на светских мероприятиях, которые посещала Рианна, она запечатлена именно в обуви Amina Muaddi. Носила она ее уже и во время беременности, например, на показе Gucci в Милане или на показе Dior в Париже. По иронии судьбы последним на данный момент снимком в инстаграме* Амины является как раз свежее фото Рианны от папарацци, на котором она снова запечатлена в туфлях бренда своей подруги. А вот сама Рианна от подруги отписалась — на это обратили внимание пользователи сети, что лишь укрепило их подозрения, что слухи возникли не на пустом месте.





Рианна в сапогах Amina Muaddi

Как Амина Муадди связана с A$AP Rocky

С музыкантом Амина была знакома даже дольше, чем с Рианной, так как они вращались в одних кругах — A$AP Rocky также был вхож в модную тусовку.

Мы знаем друг друга уже столько лет, так что вполне естественно, что когда-нибудь это привело бы к чему-то подобному,

— говорила Амина Vogue, рассказывая о коллаборации с A$AP Rocky и его креативным агентством Awge.





A$AP Rocky и Амина Муадди

Их совместная коллекция вышла также в 2020 году через пару месяцев после того, как Муадди выпустила капсулу для Рианны. В лукбуке тогда снялась Тина Кунаки, с которой Амина тоже дружит — девушки часто проводят время вместе и охотно публикуют совместные фото в соцсетях. А вот Рианна прорекламировала коллаборацию Амины и A$AP Rocky у себя в инстаграме* — в босоножках в гладиаторском стиле поп-звезда встречала 2021 год.





Тина Кунаки в кампании Amina Muaddi x AwgeРианна в босоножках из коллекции Amina Muaddi x Awge

В тот момент в прессе уже вовсю обсуждали возможный роман Рианны и A$AP Rocky, а чуть позже в том же году рэпер подтвердил их отношения и назвал Рианну любовью всей своей жизни. Кстати, для первого парного выхода со своим бойфрендом на красную ковровую дорожку во время Met Gala в сентябре 2021 года Рианна также выбрала туфли, созданные Аминой Муадди.





Амина Муадди и Тина Кунаки

Реакция в соцсетях

Слух, что A$AP Rocky изменил Рианне с Аминой, появился в твиттере** и тут же вырвался в топ трендов — пользователи с жаром обсуждали возможное расставание пары, которая совсем недавно казалась такой счастливой и влюбленной. Лишь на днях в сети появилось интервью Рианны для Vogue, в котором она впервые подробно рассказала об отношениях с Ракимом и отзывалась о нем с нежностью.

Вскоре из твиттера** все переместились в инстаграм* Амины — тот факт, что последним фото в ее блоге является изображение Рианны, лишь раззадорил пользователей. В комментариях люди делятся своим недоумением, разочарованием и требуют от Амины ответа, призывая ее прокомментировать слухи.





"Ты сделала это?"; "Что ж, детка, тебе лучше как-то объяснить это и побыстрее"; "Что происходит, мисс Муадди?"."Только не Рианна в твоем последнем посте, когда все обсуждают измену A$AP Rocky с тобой. Бумеранг не заставит себя ждать"; "Я здесь ради комментариев"; "Тут сейчас разразится буря".

Пользователи в твиттере** также негодовали и изумлялись тому, как можно изменять Рианне, ну а некоторые отреагировали на ситуацию мемами с бывшим бойфрендом певицы, рэпером Дрейком (по слухам, они рассталась из-за того, что Дрейк изменил Рианне, хотя потом рэпер утверждал, что хотел создать с ней семью).





"Привет, Рианна. Это сложная ситуация, но ты можешь вернуться ко мне как можно скорее" (мем построен на игре слов с именем A$AP Rocky и известной аббревиатурой ASAP, что расшифровывается как As Soon As Possible и переводится как "как можно скорее")."Сижу в твиттере, проверяя, правдивы ли слухи о расставании Рианны и A$AP Rocky"."Дрейк после того, как узнал, что Рианна и A$AP Rocky больше не вместе".





"Даже патологические изменщики не понимают, как и зачем A$AP Rocky изменил Рианне".

Последний раз такой народный гнев вызывал лишь "любовный треугольник", состоящий из Ирины Шейк, Брэдли Купера и Леди Гаги. Впрочем, как и тогда, некоторые считают, что слухи об измене и расставании могут быть лишь пиар-историей. Пока остается лишь гадать и ждать новых подробностей.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

** Twitter заблокирован в РФ

