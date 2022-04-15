Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно

Балерина Анастасия Волочкова считает, что ей завидуют. Звезда балета часто попадает под огонь критики из-за того, что не прочь выпить бокал-другой и показывать это на публику. Звезда возмущена обвинениям публики и рассказала все, что думает о хейтерах. Общественность не на шутку беспокоится о том, что балерина слишком уж часто прикладывается к спиртному. Подписчики взывают ее к совести и просят прекратить это делать. «Мои золотые, понимаете, мне 46 лет, и после всего того, что я сделала в России, и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить свой кальян, пить свое Prosecco и ничего не делать, но это не мой путь», — заявила Анастасия.Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Волочкова даже похвасталась, отчитывая хейтеров: «Вы взяли на себя смелость меня судить и рассказывать, сколько я выпила. Да сколько хочу, столько и пью! Да, его я пью с клубничным соком и со свежей клубникой, понимаете? Сегодня людям есть нечего многим, а я с Prosecco с клубникой!» «Помимо двух ипостасей: балетный зал, театр и сцена, я могу делать в своей жизни все, что угодно. Просто вам не дает покоя моя радость, мое счастье и то, что я всегда в любви, всегда окружена любовью мужчин. И что, вам моя сексуальность не дает покоя?» — добавила она. К слову, артистка поделилась с ненавистниками своим секретом успеха, который и держит ее на плаву долгие годы: «Да вы сначала станьте Анастасией Волочковой, а потом уже будете судачить. Вы судачьте, мне-то все равно! Феномен моего успеха знаете в чем? Я настоящий человек, искренний, мне нечего скрывать, поверьте!»