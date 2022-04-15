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Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно

Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Балерина Анастасия Волочкова считает, что ей завидуют. Звезда балета часто попадает под огонь критики из-за того, что не прочь выпить бокал-другой и показывать это на публику. Звезда возмущена обвинениям публики и рассказала все, что думает о хейтерах. Общественность не на шутку беспокоится о том, что балерина слишком уж часто прикладывается к спиртному. Подписчики взывают ее к совести и просят прекратить это делать. «Мои золотые, понимаете, мне 46 лет, и после всего того, что я сделала в России, и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить свой кальян, пить свое Prosecco и ничего не делать, но это не мой путь», — заявила Анастасия.
Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Волочкова даже похвасталась, отчитывая хейтеров: «Вы взяли на себя смелость меня судить и рассказывать, сколько я выпила. Да сколько хочу, столько и пью! Да, его я пью с клубничным соком и со свежей клубникой, понимаете? Сегодня людям есть нечего многим, а я с Prosecco с клубникой!» «Помимо двух ипостасей: балетный зал, театр и сцена, я могу делать в своей жизни все, что угодно. Просто вам не дает покоя моя радость, мое счастье и то, что я всегда в любви, всегда окружена любовью мужчин. И что, вам моя сексуальность не дает покоя?» — добавила она. К слову, артистка поделилась с ненавистниками своим секретом успеха, который и держит ее на плаву долгие годы: «Да вы сначала станьте Анастасией Волочковой, а потом уже будете судачить. Вы судачьте, мне-то все равно! Феномен моего успеха знаете в чем? Я настоящий человек, искренний, мне нечего скрывать, поверьте!»
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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