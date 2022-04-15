Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Белоруссия запретила въезд в страну зарегистрированным в ЕС автомобилям

Белоруссия запретила въезд в страну зарегистрированным в ЕС автомобилям

Белоруссия запретила въезд в страну зарегистрированным в ЕС автомобилям

22:09  Автор: Наталия Васильева



В Белоруссии в ответ на запрет допуска на территорию Евросоюза автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии, приняли ответные меры, введя аналогичный запрет по отношению к зарегистрированным в странах ЕС автомобилям и тягачам. Об этом корреспонденту «БелТА» сообщили в пресс-службе белорусского Минтранса.

Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что таможенные службы граничащих с Россией и Белоруссией стран Евросоюза, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в РФ и Белоруссии. Такой запрет начал действовать с 8 апреля. Ограничения затронули запрет на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, включая транзитные. 

«С 00:00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки», — говорится в сообщении.

Ограничение не будет применяться до 23 апреля по отношению к автомобилям, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС и перевозящие почту и животных, следуют без ограничений.

Также определен список мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС автомобили для грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска. Более подробно с этим перечнем можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии.



#Белоруссия #авто #ЕС #санкции

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

13 вещей, которые поймут только девушки, ненавидящие бриться
13 вещей, которые поймут только девушки, ненавидящие бриться
Бывший эксклюзив Switch — игра No More Heroes III выходит на Xbox
Бывший эксклюзив Switch — игра No More Heroes III выходит на Xbox
Продажи Diablo 2: Resurrected превысили 5 миллионов копий
Продажи Diablo 2: Resurrected превысили 5 миллионов копий
Дима Билан решил заняться психологией
Дима Билан решил заняться психологией
Катя Гордон на женском форуме объявила, что ждет третьего ребенка
Катя Гордон на женском форуме объявила, что ждет третьего ребенка
Амину Муадди в сети считают разлучницей Рианны и A$AP Rocky — что известно о лучшей подруге пары
Амину Муадди в сети считают разлучницей Рианны и A$AP Rocky — что
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые слухи
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать против сделки с Microsoft
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр Xbox
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр

Топ на сегодня

Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Новый геймплейный трейлер Sniper Elite 5 демонстрирует оружие и кастомизацию
Новый геймплейный трейлер Sniper Elite 5 демонстрирует оружие и
Рената Литвинова уже нашла себе работу за границей
Рената Литвинова уже нашла себе работу за границей
Марс в Знаке Рыб 15 апреля 2022 года: конфликт стихий, соблазны и риски
Марс в Знаке Рыб 15 апреля 2022 года: конфликт стихий, соблазны и
Ирина Хакамада показала подарок на день рождения от особенной дочери
Ирина Хакамада показала подарок на день рождения от особенной дочери

Еще по теме

Россельхознадзор ввел запрет на поставки молока из Белоруссии
Белорусские таможенники изъяли оружие и патроны у россиянина
РФ запретила поставки растительной продукции из Сирии через Белоруссию - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Белоруссия объявила об ответных санкциях по отношению к Западу