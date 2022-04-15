Белоруссия запретила въезд в страну зарегистрированным в ЕС автомобилям

22:09 Автор: Наталия Васильева

В Белоруссии в ответ на запрет допуска на территорию Евросоюза автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии, приняли ответные меры, введя аналогичный запрет по отношению к зарегистрированным в странах ЕС автомобилям и тягачам. Об этом корреспонденту «БелТА» сообщили в пресс-службе белорусского Минтранса.

Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что таможенные службы граничащих с Россией и Белоруссией стран Евросоюза, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в РФ и Белоруссии. Такой запрет начал действовать с 8 апреля. Ограничения затронули запрет на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, включая транзитные.

«С 00:00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки», — говорится в сообщении.

Ограничение не будет применяться до 23 апреля по отношению к автомобилям, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС и перевозящие почту и животных, следуют без ограничений.

Также определен список мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС автомобили для грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска. Более подробно с этим перечнем можно ознакомиться на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии.

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