Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом

Вадим Карасев

Бруклин Бекхэм после свадьбы с дочерью миллиардера Николой Пельтц нарушил общепринятые традиции — взял двойную фамилию. Молодожены даже переименовались в соцсетях: теперь у обоих фамилия Пельтц Бекхэм.

Хотя такое решение озадачило многих поклонников Бруклина, оно также встретило поддержку в определенных кругах — в этом увидели нарушение "сексистских традиций". Традиционно брать фамилию мужа после свадьбы должна именно женщина. Как отмечает семейный адвокат Эми Фовезер в беседе с The Guardian, это подразумевает, что жена после свадьбы становится "собственностью" мужа. А вот нарушение этой традиции в обществе не приветствуется и даже осуждается.

Я думаю, что в ближайшие 10—20 лет мы увидим больше гибкости в этом вопросе. Однако большого прогресса ожидать не стоит: связано с тем, что гетеросексуальные женщины и мужчины продолжают сталкиваться со стигматизацией, если они не придерживаются традиционных взглядов, — заявила Рейчел Робнетт, профессор Невадского университета.

Она добавила, что друзья и знакомые того мужчины, который взял двойную фамилию, часто считают его наименее авторитетным в отношениях, а жены сталкиваются с давлением мужей, когда речь заходит об отказе взять его фамилию.

Сам Бруклин решил взять двойную фамилию в качестве знака любви к своей жене.

Бруклин по уши влюблен в Николу — это доказательство его преданности и любви к ней, — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Поклонники Бруклина заметили, что не все отнеслись к его решению с пониманием. Так, его мать, Виктория Бекхэм, под одним из свадебных фото прокомментировала: Приветствую мистера и миссис Бекхэм. Добро пожаловать в семью. Это дало подписчикам повод подозревать, что Виктория не одобрила решение сына, а некоторые даже предположили, что она была против этого брака.

Бруклин и Никола готовились к свадьбе несколько лет, перед свадьбой они подписали брачный контракт.

Ксения Смирнова