Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом

Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом

Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом

Бруклин Бекхэм после свадьбы с дочерью миллиардера Николой Пельтц нарушил общепринятые традиции — взял двойную фамилию. Молодожены даже переименовались в соцсетях: теперь у обоих фамилия Пельтц Бекхэм.

Хотя такое решение озадачило многих поклонников Бруклина, оно также встретило поддержку в определенных кругах — в этом увидели нарушение "сексистских традиций". Традиционно брать фамилию мужа после свадьбы должна именно женщина. Как отмечает семейный адвокат Эми Фовезер в беседе с The Guardian, это подразумевает, что жена после свадьбы становится "собственностью" мужа. А вот нарушение этой традиции в обществе не приветствуется и даже осуждается.

Я думаю, что в ближайшие 10—20 лет мы увидим больше гибкости в этом вопросе. Однако большого прогресса ожидать не стоит: связано с тем, что гетеросексуальные женщины и мужчины продолжают сталкиваться со стигматизацией, если они не придерживаются традиционных взглядов, — заявила Рейчел Робнетт, профессор Невадского университета. 

Она добавила, что друзья и знакомые того мужчины, который взял двойную фамилию, часто считают его наименее авторитетным в отношениях, а жены сталкиваются с давлением мужей, когда речь заходит об отказе взять его фамилию.

Сам Бруклин решил взять двойную фамилию в качестве знака любви к своей жене.

Бруклин по уши влюблен в Николу — это доказательство его преданности и любви к ней, — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Поклонники Бруклина заметили, что не все отнеслись к его решению с пониманием. Так, его мать, Виктория Бекхэм, под одним из свадебных фото прокомментировала: Приветствую мистера и миссис Бекхэм. Добро пожаловать в семью. Это дало подписчикам повод подозревать, что Виктория не одобрила решение сына, а некоторые даже предположили, что она была против этого брака.

Бруклин и Никола готовились к свадьбе несколько лет, перед свадьбой они подписали брачный контракт.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые слухи
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать против сделки с Microsoft
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр Xbox
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр
Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты
Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты
Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна
Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна

Топ на сегодня

Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась новая демо-версия
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции

Еще по теме

В сети подозревают, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц уже поженились
СМИ: Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Бруклин Бекхэм путешествует с новой возлюбленной Николой Пельтц
Виктория Бекхэм прокомментировала фото с сыном Бруклином: "Я коротышка!"