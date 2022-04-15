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Бывший эксклюзив Switch — игра No More Heroes III выходит на Xbox

Бывший эксклюзив Switch — игра No More Heroes III выходит на Xbox


Разработчики игры No More Heroes III объявили о планах выпустить проект на новых платформах, среди которых есть Xbox One и Xbox Series X | S. Ранее игра вышла на Nintendo Switch в качестве эксклюзива — в августе 2021 года. Релиз игры No More Heroes III на новых платформах запланирован на осень 2022 года.

Игра No More Heroes III получила неплохие оценки от прессы и игроков, ее рейтинг на Opencritic на уровне в 76 баллов из 100. По жанру игра относится к экшену, в описании проекта говорится следующее:

Расчехляйте световую катану и готовьтесь к встрече с самыми опасными галактическими супергероями в No More Heroes 3! Станьте легендарным отаку-убийцей Трэвисом Тачдауном, одерживайте победу за победой в безумных боях и спасите мир от инопланетного вторжения.

Ниже можно посмотреть геймплей No More Heroes III с Nintendo Switch.


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По материалам: newxboxone

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