CD Projekt RED рассказали о продажах Cyberpunk 2077 и The Witcher 3

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED опубликовала отчет, в котором рассказала о своих успехах за последнее время, и о продажах ключевых проектов — Cyberpunk 2077 и The Witcher 3.

Согласно их данным, игра Cyberpunk 2077 в настоящее время продана тиражом в 18 миллионов копий. Что касается The Witcher 3, игра уже преодолела 40 миллионов проданных копий. Суммарно франшиза «Ведьмак» разошлась тиражом выше 65 миллионов проданных копий, то есть продажи первых двух игр составили более 25 миллионов копий.

Напомним, что в настоящий момент студия CD Projekt RED работает над первым крупным DLC для Cyberpunk 2077, а также над обновлением The Witcher 3 до Xbox Series X | S и Playstation 5. Уже разработчики анонсировали и нового «Ведьмака», но он еще на очень ранних стадиях создания.