Целебные и магические свойства багульника обыкновенного и сферы его применения

Вадим Карасев

Среди огромного многообразия целебных трав есть одно интересное растение — багульник обыкновенный. У него достаточно много полезных магических и целебных свойств, о которых вы можете узнать из этой статьи.

Багульник — это растение, с которым нужно быть предельно осторожными. Наравне с ромашкой, алоэ и имбирем оно используется для борьбы с болезнями, поражающими дыхательные пути.

Целебные свойства багульника обыкновенного

Начать стоит с того, что данное растение имеет массу названий, среди который особое распространение получили: болотный дурман, лесной розмарин. Растение представляет собой вечнозеленый кустарник, высотой чуть больше метра. Он обладает мощным запахом.

Плюсом растения является то, что его можно выращивать у себя в огороде или на участке. Богульник с высокой вероятность переживает даже самые сильные морозы, причем его не нужно для этого укрывать. Он произрастает даже на плохой почве. Растение требовательно к солнцу. Растет болотный дурман долго, но зато красиво пахнет и цветет.

Багульник болотный цветет в начале июня. Как только вы почувствуете сильный запах, это будет сигналом к тому, что пришла пора срезать и заготавливать побеги. Эксперты утверждают, что это можно сделать и в конце августа, когда плоды растения полностью созреют. Молодые побеги срезаются вместе с цветками и листьями. Для сушки их раскладывают на бумаге или связывают пуски и подвешивают. При использовании искусственной сушилки температура не должна превышать сорока градусов. Эксперты не рекомендуют вдыхать запах богульника. От него может начать кружиться голова.

Хранят побеги в бумажных пакетах, причем подальше от других трав. При использовании стоит быть предельно осторожными, так как богульник весьма токсичен.

Эксперты отмечают, что растение разжижает мокроту, потому имеет отхаркивающее действие, обволакивает дыхательные пути и снижает частоту кашля и неприятные ощущения. Имеет очень высокое противомикробное действие. Ни в коем случае нельзя превышать дозировку. Богульник продается в удобных для заваривания пакетиках в аптеках, поэтому вам не обязательно выращивать его самостоятельно. Обязательно необходимо консультироваться со специалистами перед приемом. Не лечитесь им самостоятельно, так как он может вам серьезно навредить.

Богульник используется при лечении трахеита, бронхита, коклюша, воспаления легких, туберкулезе. Также болотный дурман помогает лечить проблемы с кожей — например, дерматит. Настоем богульника обрабатывают раны, чтобы не допустить заражения. Обусловлено его воздействие особым химическим составом. Помимо привычных эфирных масел и дубильных веществ с флавоноидами побеги багульника содержат важные вещества ледол, палюстрол и арбутин.

Магические свойства богульника обыкновенного

Богульник применяется в черной магии и шаманизме. Он помогает магам и шаманам входить в состояние транса, чтобы общаться с духами и природой, животными, отделять душу от тела. Само собой, делается это с повышенной осторожностью и не без помощи специальных навыков.

Эксперты по черной магии используют растение для того, чтобы накладывать проклятия, наводить порчу. Есть немало мнений о том, насколько растение опасно и как легко оно может помочь навредить человеку. С его помощью можно не только навредить кому-то напрямую, но и наслать на дом человека злых духов и сущностей. Многие ошибочно думают, что этим растением можно окуривать помещение, чтобы избавиться от привидений, но это только привлечет их в ваш дом. Потусторонние сущности слетаются на богульник как на магнит. Именно поэтому стоит пореже гулять ночью там, где растет эта трава. Там могут обитать лярвы, водяные.

Растение, используемое с целями лечения лучше хранить как можно дальше от кухни и не оставлять на столе на ночь. Это может заставить вашего домового взбунтоваться против вас. Домовые очень не любят это растение, так что его лучше держать где-то вне дома.