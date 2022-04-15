Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дима Билан решил заняться психологией

Дима Билан решил заняться психологией
Певец Дима Билан занялся собой, пока нет работы. Известный артист признался в микроблоге, что постоянно старается поддерживать себя ментально. Певец читает психологические книги и занимается познанием самого себя. В частности, сейчас его настольной книгой является труд психолога Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой». «Много чего вычитал за эти два месяца», — поделился Дима Билан.
Дима Билан - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Он рассказал, что дистанционно знаком с Татьяной Мужицкой уже год и в восторге от ее работ. Дима Билан приурочил свой пост ко дню рождения Татьяны Мужицкой и в микроблоге написал несколько теплых слов в ее адрес. «В вашей легкости подачи скрыт огромный фундамент ученого и профессионального подхода. В наше время, уверен, многие стали придавать большое значение собственным мыслям и реакциям, от них зависят наши действия и в целом наша жизнь! Импульс – мысль – реакция – действие. С прошедшим днем рождения! Всего вам самого наилучшего и пусть ваше солнце всегда будет заряженным!» — написал Дима Билан.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Дима Билан решил заняться психологией
Дима Билан решил заняться психологией
Катя Гордон на женском форуме объявила, что ждет третьего ребенка
Катя Гордон на женском форуме объявила, что ждет третьего ребенка
Амину Муадди в сети считают разлучницей Рианны и A$AP Rocky — что известно о лучшей подруге пары
Амину Муадди в сети считают разлучницей Рианны и A$AP Rocky — что
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые слухи
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать против сделки с Microsoft
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр Xbox
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр
Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть

Топ на сегодня

Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Как выяснилось, Алла Пугачевой ведет уединенный образ жизни в Израиле
Как выяснилось, Алла Пугачевой ведет уединенный образ жизни в Израиле

Еще по теме

Дима Билан спел дуэтом с Максимом Галкиным (видео)
Дима Билан специально эпатирует публику
Влогер Дима Билан: певец снял документальный фильм в стиле арт-хаус об Олимпиаде в Рио
Дима Билан поправился и соблазняет поклонников откровенными кадрами