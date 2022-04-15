Двойняшек Аллы Пугачевой не берут в школу в Израиле

Как пишут СМИ, у детей певицы Алла Пугачевой и шоумена Максима Галкина проблемы с учебой в Израиле. Алла Пугачева столкнулась с проблемами, пытаясь пристроить своих детей в одну из израильских школ. По слухам, Примадонна получила отказ уже от нескольких директоров учебных заведений. Главная проблема в том, что Лиза с Гарри не знают иврита. Решение народной артистки уехать из России поставило крест на возможности Лизы и Гарри закончить второй класс подмосковной гимназии. Сейчас, если верить информации в СМИ, они находятся на домашнем обучении и в ускоренном режиме учат местный язык. На крайний случай у Пугачевой есть запасной план: отдать детей во французскую школу, но пока что никаких решений на этот счет не принято.Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Школьная программа в России и Израиле серьезно отличается. Не исключено, что несколько оставшихся до конца учебного года месяцев дети Пугачевой и Галкина пропустят, и пойдут во второй класс осенью»,— сообщает Dni.ru. Сегодня, между прочим, Алла Борисовна празднует день рождения. Насколько известно, певица в этом году не будет отмечать свой личный праздник с друзьями. Она ограничится скромным семейным застольем. Кстати, в этом году муж Примадонны впервые за много лет публично не поздравил её с днем рождения. Зато трогательное послание для именинницы в Сети оставила Кристина Орбакайте. Напомним, что переезд Пугачевой в Израиль многие называют «эмиграцией». Сама артистка за почти два месяца дала лишь один комментарий о своем отъезде. Она сказала, что уехала с родными в запланированный отпуск, но сроки возвращения не обозначила.